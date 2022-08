UPSC CDS II Admit Card 2022: जारी हुआ यूपीएससी सीडीएस एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें डाउनलोड

UPSC CDS II Admit Card 2022: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन (UPSC CDS) II 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 2022 के लिए आवेदन किया था, वे अब यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconoline.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपीएससी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 4 सितंबर, 2022 को पूरे भारत में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे UPSC CDS Admit Card डाउनलोड करें और किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए इसपर दी गई जरूरी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Download UPSC CDS II Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in या on upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन में 'E-Admit Cards for various Examinations of UPSC' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION (II), 2022' डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें, जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और 'YES' पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी की मदद से लॉग इन करें.

स्टेप 6: स्क्रीन पर यूपीएससी सीडीएस एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

स्टेप 7: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

UPSC CDS II Admit Card Download link

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परीक्षा के दिन अपने एडमिट कार्ड के साथ पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो कार्ड ले जाना होगा. बिना एडमि कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी.