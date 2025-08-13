UP में पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, SI पद पर निकलीं 4 हजार से ज्यादा भर्तियां

UP Sarkari Naukri: पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी! उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर किया गया है. इस अधिसूचना के अनुसार, कुल 4543 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

इस भर्ती के लिए आवेदन 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं जो कि 11 सितंबर 2025 तक जारी रहेंगे. 11 सितंबर ही ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी. आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फोन नंबर से रिजस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद आवेदन लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरा जा सकेगा. आवेदन करने के लिए यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट है- https://www.upprpb.in/

28 की उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. इस भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को आवश्यक छूट दी जाएगी. इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 6 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद देखी जा सकती है.

नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

इतने किलोमीटर लगानी होगी दौड़

चयन प्रक्रिया चार चरणों पर आधारित होगी. पहले कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा देनी होगी इसके बाद शारीरिक परीक्षण और फिर आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. शारीरिक परीक्षण के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी, छाती का माप 79 सेमी (बिना फुलाए) और 84 सेमी (फुलाकर) निर्धारित है. महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी है. दौड़ में, पुरुषों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, जबकि महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा.

