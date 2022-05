UP Police SI PET Admit Card 2022: यूपी पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड जारी, uppbpbb.gov.in पर करें डाउनलोड

UP Police SI PET Admit Card 2022 for Phase II: यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. जो उम्मीदवार यूपी पुलिस एसआई पीईटी फेज-II के लिए क्वालीफाई हुए थे, वे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की आधिकारिक वेबसाइट uppbpbb.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP Police SI PET Phase II Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर- II के पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) चरण II का आयोजन 19 मई 2022 से 25 मई 2022 तक किया जाएगा. फेज-2 के लिए कुल कुल 21,483 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. पीईटी के लिए क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों की लिस्ट भी वेबसाइट पर है. लिस्ट में, उम्मीदवारों का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है. इन सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट से एडमिट कार्ड डानलोड करने के बाद उसपर लिखे जरूरी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे दिया गया है.

UP Police SI PET Phase II Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें पीईटी एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppbpbb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'UP Police SI PET Phase II Admit Card 2022 Download Link' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर, जन्म तिथि, वेरिफिकेशन कोड और अन्य डिटेल्स दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 4: आपका यूपी पुलिस पीईटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और पीईटी के दिन के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि इस भर्ती (UP Police Recruitment 2022) प्रक्रिया के माध्यम से कुल 9534 खाली पदों को भरा जाएगा. इनमें 9027 रिक्तियां सब इंस्पेक्टर के पद के लिए, 484 रिक्तियां प्लाटून कमांडर के लिए और 23 रिक्तियां फायर ऑफिसर- II के लिए हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-