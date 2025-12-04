यूपी पुलिस SI भर्ती एग्जाम के लिए जारी हुई तारीख, जानें कब है परीक्षा

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB ने सब-इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की डेट का ऐलान कर दिया है. नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा अगले साल 13 और 14 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर तारीख चेक कर सकते हैं.

60,244 पदों पर हुई सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 4543 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. बीते 11 सितंबर तक इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. इस दौरान करीब 16 लाख 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है.

इसी भर्ती प्रक्रिया में भर्ती बोर्ड ने पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू की है. इसमें अभ्यर्थी के नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई समेत कई तरह की जानकारियां अपलोड करनी थी और उसके बाद ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरना था.

इतने उम्मीदवारों की होगी नियुक्ति

इस भर्ती के जरिए 4543 पदों पर नियुक्ति की जानी है. इस भर्ती में नागरिक पुलिस में एसआई के 4242 पद, पीएसी प्लाटून कमांडर के 135 पद, विशेष सुरक्षा वाहिनी में प्लाटून कमांडर के 60 पद, साथ ही लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में खुल रही पीएसी की महिला बटालियन में महिला प्लाटून कमांडर के लिए 106 पद शामिल हैं.

कितने अंक की होगी लिखित परीक्षा?

वहीं, अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो ये ओएमआर शीट पर होगी. ये कुल 400 अंकों की होगी, जिसमें कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा. इस पेपर में 160 प्रश्न होंगे जिसमें सामान्य हिंदी, संविधान, जीके समेत कई विषय शामिल रहेंगे.

बोर्ड ने जारी की नोटिफिकेशन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट upprpb.gov.in पर जारी कर दी है.



