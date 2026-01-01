12वीं पास के लिए शानदार मौका, यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल पद पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश में नए साल के मौके पर नई पुलिस भर्ती का ऐलान किया गया है. कॉन्स्टेबल, जेल वॉर्डर, विशेष सुरक्षा बल समेत कई पर 32,679 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसे लेकर नोटिफिकेशन 31 दिसंबर, 2025 को जारी कर दिया गया था. वहीं, आवेदन का आखिरी तारीख 30 जनवरी, 2026 बताई जा रही है.

इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upprpb.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले upprpb.in पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है.

इस तरह हुआ पद का बंटवारा

आरक्षी नागरिक (कॉन्स्टेबल)(पुरुष/महिला) के लिए 10,469 पद, आरक्षी पी.ए.सी/सशस्त्र पुलिस के लिए 15,131 पद, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए 1341 पद, महिला बटालियन (लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर) आरक्षी के लिए 2282 पद, आरक्षी घुड़सवाल पुलिस (पुरुष) के लिए 71 पद, जेल वॉर्डर (पुरुष) के लिए 3279 पद और जेल वॉर्डर (महिला) के लिए 106 पदों पर भर्ती निकाली गई है.

आवेदन के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता?

इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है.

एज लिमिट पर भी दे ध्यान

आवेदन करने वाले पुरुष उम्मीदवारों को 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम 18 साल की आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम 22 साल से ज्यादा न हो. इसका मतलब है कि उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई, 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए. वहीं, महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 25 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी.

सिलेक्शन प्रोसेस

इन पदों पर सेलेक्ट होने के लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ मेडिकल करवाया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

पुलिस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले OTR करना होगा. आवेदन के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है.

इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

इसके बाद OTR के लिए अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें. अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें.

इसके बाद पूछे गए सभी जानकारी को फिल करें और पासवर्ड बनाए.

अब आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरें.

फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल को फिल करें और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस का भुगतान कर प्रिंट निकाल लें.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं उन्हें 400 रुपये का भुगतान करना होगा.



