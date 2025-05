आज तक की खबर का असर: 3 साल तक बढ़ी UP PET की वैधता, 15 मई से शुरू होंगे आवेदन, देखें नोटिफिकेशन

UP PET 2025 validity extended up to 3 years: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) की वैधता को तीन साल तक बढ़ा दिया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर इसकी आधिकारिक पुष्टी कर दी है.

PET की वैधता अब 3 साल

अब जो भी अभ्यर्थी PET परीक्षा पास करेंगे, उनकी योग्यता 3 साल तक मान्य रहेगी. पहले इसकी वैधता कम होने के कारण अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन अब इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी. आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि, उत्तर प्रदेश शासन, कर्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 316/47-का-3-2025, दिनांक 28 अप्रैल 2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक आर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा और परीक्षा में प्राप्त अंक अगले तीन वर्ष तक प्रभावी होंगे.

UP PET 2025 Notification यहां देखें-

आज तक की खबर का असर

पिछले काफी समय से PET अभ्यर्थी वैधता बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इस मुद्दे को आज तक न्यूज चैनल ने प्रमुखता से उठाया और लगातार इसकी रिपोर्टिंग की. आज तक की खबरों बाद आखिरकार सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार कर लिया.

अभ्यर्थियों ने आजतक का आभार जताया

इस फैसले से PET अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए आज तक को धन्यवाद दिया. कई अभ्यर्थियों ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी जाहिर की और आज तक न्यूज चैनल का आभार व्यक्त किया. अभ्यर्थियों ने कहा कि आज तक ने उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया, जिसके लिए वे चैनल के आभारी हैं. इस फैसले से अब उन्हें भविष्य की चिंता से राहत मिलेगी और वे बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे. हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आयोग को 2023 में एग्जाम पास करने वालों के स्कोर की वैधता भी बढ़ानी चाहिए.

14 मई से शुरू होंगे UP PET Registration 2025

यूपीएसएसएससी ने यूपी पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से 15 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 17 जून 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार को 24 जून 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा.