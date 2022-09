UP PCS Main Admit Card 2022: परीक्षा रद्द की मांग के बीच जारी हुआ पीसीएस 2022 मेन का एडमिट कार्ड

UPPSC PCS Main 2022 Admit Card, Exam Date: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा ने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 रद्द की मांग के बीच यूपी पीसीएस मेन 2022 एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालीफाई हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP PCS Main Admit Card 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपी पीसीएस मेन 2022 एग्जाम 27 सितंबर से शुरू होकर 01 अक्टूबर 2022 तक होंगे, जो प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद जनपदों में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक चलेगी जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 02 बजे से शाम 05 बजे तक आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPPSC PCS Main 2021 Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, ' Admit Card :- CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-2/E-1/2022 COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES (M) EXAM-2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें.

स्टेप 4: आपका यूपी पीसीएस मेन एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें-

जरूरी सूचना

आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा जारी नोटिस में परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर फोटो न हो, वे आईडी प्रूफ की ऑरिजनल या प्रिंटआउट और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर संबंधित केंद्र पर उपस्थित हों वरना उन्हें एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी.

इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा था यूपी पीसीएस परीक्षा 2021 रद्द का मामला

बता दें कि यूपीपीएससी ने 1 दिसंबर 2021 को पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा-2021 का परिणाम घोषित किया था, जिसमें 7,688 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था. वहीं क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों का मेन एग्जाम 23 से 27 मार्च, 2022 को परीक्षा हुई और 12 जुलाई, 2022 को परिणाम घोषित कर दिए गए थे. 623 पदों के खिलाफ भर्ती के लिए कुल 1,285 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया था.

इस बीच, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण न देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. जोकि 3 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया गया था. हालांकि आयोग ने कोर्ट में दलील दी थी कि यूपी पीसीएस परीक्षा 2021 में पूर्व सैनिकों को कानून के मुताबिक ही आरक्षण दिया गया है. चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने आयोग की ओर से दाखिल विशेष अपील पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.