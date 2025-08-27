scorecardresearch
 

Feedback

45 की उम्र में भी मिल सकती है सरकारी नौकरी! जानिए कब, किस पोस्ट के लिए कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप भी ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए 30 साल की उम्र तक ही अप्लाई कर सकते हैं. आज हम बताएंगे कि कौन-सी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिनके लिए आप 25 से 40 की उम्र में भी योग्य माने जा सकते हैं?

Advertisement
X
40 की उम्र में भी कर सकते हैं आप सरकारी नौकरी (Photo: AI-Generated)
40 की उम्र में भी कर सकते हैं आप सरकारी नौकरी (Photo: AI-Generated)

भारत में सरकारी नौकरी को लोग हमेशा से प्राथमिकता देते हैं. लोग सरकारी नौकरी को सबसे ज्यादा सुरक्षित और लंबे समय तक फायदा पहुंचाने वाली मानते हैं. लेकिन, कई लोगों का मानना है कि सिर्फ 18 से 30 तक की उम्र तक ही सरकारी नौकरी मिलने के चांस रहते हैं. लेकिन, ऐसा नहीं है. अगर आपकी उम्र 40 या उससे भी ज्यादा है तो तो आप कई सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं. 

सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा

बता दें सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा निकाली गई पोस्ट, एग्जाम और आरक्षण जैसी चीजों पर निर्भर कर सकती है. आमतौर पर सरकारी नौकरी के लिए कम से कम उम्र 18 साल और कुछ नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र करीब 30 से 32 साल तक, जनरल कैटेगरी के लिए हो सकती है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए आमतौर पर उम्र की सीमा करीब 35 से 37 और एससी/एसटी के लिए करीब 40 से 45 तक हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

सितंबर 2025 के लिए सीए फाउंडेशन परीक्षाएं 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली हैं. (Photo: Freepik)
सीए फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड 
ancient Egyptian underwater city remains
समुद्र के अंदर दबा मिला था शहर... जहां 2000 साल पहले गुलजार थी जिंदगी, कैसे हुआ तबाह  
Vehicles at an EV charging station
गली-गली में खुल रहे EV चार्जिंग स्टेशन... जानें क्या है इनकी कमाई का सिस्टम 
harappan gold coin niksha
हड़प्पा-ऋग वैदिक काल में सोने के सिक्के इस्तेमाल करते थे इंड‍ि‍यंस, रिसर्च में खुला 5000 साल से भी पुराना राज 
CBSE warns against misleading quick-fix promises for certificates and marksheets
ये कैसे देखते हैं आपके बच्चे का स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है या नहीं? ऐसे 2 मिनट में चलेगा पता 

जानिए 25 की उम्र के बाद के ये सरकारी नौकरियां 

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)

स्टाफ सिलेक्सन कमीशन के लिए, SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS और SSC CPO जैसी परीक्षाओं में 25 से 32 साल तक आप योग्य माने जा सकते हैं. आयु सीमा पोस्ट के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन

Advertisement

प्रशासनिक, राजस्व, पुलिस और शिक्षा विभाग की कई नौकरियों में अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष तक होती है.

रेलवे भर्ती

एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और जेई जैसी पोस्ट के लिए 30 से 33 साल की आयु सीमा तक योग्य मानी जाती है.

बैंकिंग सेक्टर

बैंकिंग सेक्टर में आप पीओ जैसी नौकरियों के लिए 30 से 32 साल तक आयु सीमा रहती है.

शिक्षक की भर्ती

PRT, TGT, PGT शिक्षकों की भर्ती में 30 से 35 उम्र सीमा तक आप योग्य माने जा सकते हैं.

35 के बाद की सरकारी नौकरियां

स्टेट पीसीएस सीनियर पद

इसमें 37 से 40 साल तक आप योग्य माने जा सकते हैं. इसमें आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट देखने को मिल सकती है.

यूनिवर्सिटी फैकल्टी पोजीशन

आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक की नौकरी के लिए 35 से 45 साल की सीमा के साथ योग्य माने जाते हैं.

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU)

इसमें मिड-लेवल से लेकर सीनियर पोस्टों के लिए आप योग्य माने जाते हैं. आप प्रबंधकीय पद और सीनियर टेक्निकल पदों के लिए योग्य माने जा सकते हैं.  BHEL, ONGC, GAIL आदि ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंधकीय पद के लिए आप अनुभव के आधार पर 40 से 45 साल तक (आयु सीमा में छूट के साथ) योग्य माने जा सकते हैं.

Advertisement

संविदा नौकरी (Contract Jobs)

संविदा नौकरी के लिए कई विभागों में 40 साल या उससे ज्यादा भी उम्र सीमा तक योग्य माना जा सकता है. अगर आपकी उम्र भी करीब 40 साल हो गई है तो आप अभी भी जॉब पा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement