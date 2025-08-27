45 की उम्र में भी मिल सकती है सरकारी नौकरी! जानिए कब, किस पोस्ट के लिए कर सकते हैं अप्लाई

भारत में सरकारी नौकरी को लोग हमेशा से प्राथमिकता देते हैं. लोग सरकारी नौकरी को सबसे ज्यादा सुरक्षित और लंबे समय तक फायदा पहुंचाने वाली मानते हैं. लेकिन, कई लोगों का मानना है कि सिर्फ 18 से 30 तक की उम्र तक ही सरकारी नौकरी मिलने के चांस रहते हैं. लेकिन, ऐसा नहीं है. अगर आपकी उम्र 40 या उससे भी ज्यादा है तो तो आप कई सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं.

सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा

बता दें सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा निकाली गई पोस्ट, एग्जाम और आरक्षण जैसी चीजों पर निर्भर कर सकती है. आमतौर पर सरकारी नौकरी के लिए कम से कम उम्र 18 साल और कुछ नौकरियों के लिए अधिकतम उम्र करीब 30 से 32 साल तक, जनरल कैटेगरी के लिए हो सकती है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए आमतौर पर उम्र की सीमा करीब 35 से 37 और एससी/एसटी के लिए करीब 40 से 45 तक हो सकती है.

जानिए 25 की उम्र के बाद के ये सरकारी नौकरियां

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)

स्टाफ सिलेक्सन कमीशन के लिए, SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS और SSC CPO जैसी परीक्षाओं में 25 से 32 साल तक आप योग्य माने जा सकते हैं. आयु सीमा पोस्ट के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन

प्रशासनिक, राजस्व, पुलिस और शिक्षा विभाग की कई नौकरियों में अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष तक होती है.

रेलवे भर्ती

एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और जेई जैसी पोस्ट के लिए 30 से 33 साल की आयु सीमा तक योग्य मानी जाती है.

बैंकिंग सेक्टर

बैंकिंग सेक्टर में आप पीओ जैसी नौकरियों के लिए 30 से 32 साल तक आयु सीमा रहती है.

शिक्षक की भर्ती

PRT, TGT, PGT शिक्षकों की भर्ती में 30 से 35 उम्र सीमा तक आप योग्य माने जा सकते हैं.

35 के बाद की सरकारी नौकरियां

स्टेट पीसीएस सीनियर पद

इसमें 37 से 40 साल तक आप योग्य माने जा सकते हैं. इसमें आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट देखने को मिल सकती है.

यूनिवर्सिटी फैकल्टी पोजीशन

आप असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक की नौकरी के लिए 35 से 45 साल की सीमा के साथ योग्य माने जाते हैं.

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU)

इसमें मिड-लेवल से लेकर सीनियर पोस्टों के लिए आप योग्य माने जाते हैं. आप प्रबंधकीय पद और सीनियर टेक्निकल पदों के लिए योग्य माने जा सकते हैं. BHEL, ONGC, GAIL आदि ऑर्गेनाइजेशन में प्रबंधकीय पद के लिए आप अनुभव के आधार पर 40 से 45 साल तक (आयु सीमा में छूट के साथ) योग्य माने जा सकते हैं.

संविदा नौकरी (Contract Jobs)

संविदा नौकरी के लिए कई विभागों में 40 साल या उससे ज्यादा भी उम्र सीमा तक योग्य माना जा सकता है. अगर आपकी उम्र भी करीब 40 साल हो गई है तो आप अभी भी जॉब पा सकते हैं.

