क्या आप भी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों की तलाश? रेलवे से लेकर आगंनवाड़ी तक में निकली भर्तियां

इस समय लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं. ऐसे में उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है. रेलवे से लेकर आंगनवाड़ी तक कई विभागों में ढेरों भर्तियां निकली हैं.

इन विभागों में निकली हैं बेपर भर्तियां. (Photo: PTI/ Pixabay)
लंबे समय से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये समय बेहद खास है. इस पूरे हफ्ते में देशभर के अलग-अलग विभागों में 35 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां निकली हैं.

अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन पांच नौकरियों के बारे में जान लें और जल्द से जल्द इन पदों पर आवेदन पूरा कर लें. 

यूपी आंगनवाड़ी 

यूपी आंगनवाड़ी में कुल 16, 998 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं. इसके लिए आवेदन 11 नवंबर, 2025 को शुरू हुए थे जो 3 दिसंबर को समाप्त हो जाएंगे. 

यूपी आंगनवाड़ी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना आवश्यक है. इस पद के लिए सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पर निर्भर करता है.

वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन 

इसके लिए कुल 13,421 पदों पर भर्ती निकाली गई है. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए आवेदन 19 नवंबर, 2025 से शुरू हो चुके हैं जो 9 दिसंबर को समाप्त हो जाएंगे.

इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को दो साल की  DEIEd या 4 चार साल की BEIEd डिग्री में 50 फीसदी अंक प्राप्त  होने चाहिए. इसमें सिलेक्शन प्रोसेस TET पास, क्लासरूम टीचिंग डेमो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरा होगा. 

रेलवे में इन पदों पर भर्ती 

जो उम्मीदवार रेलवे में भर्ती के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी बेहतरीन मौका है. रेलवे ने कुल 4116 पदों के लिए भर्ती निकाली है. इसके आवेदन की तारीख 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक के लिए निर्धारित की गई है. 

इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 10 वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही ITI या समकक्ष की डिग्री होना भी जरूरी है. इस पद के लिए भी सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पर की जाएगी. इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी अनिवार्य है. 

मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट तमिलनाड़ु भर्ती 

मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट तमिलनाड़ु में आवेदन के लिए 1100 पदों पर भर्ती निकली है. इसके आवेदन की शुरुआत 21 नवंबर, 2025 से हो चुकी है जो 11 दिसंबर, 2025 को खत्म हो जाएगी. 

इस पद पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास MBBS, तमिलनाड़ु काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के साथ ही CRRI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इस पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ट परीक्षा देनी होगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. 

छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 

छत्तीसगढ़ के इस खास पद पर आवेदन के लिए 238 भर्तियां निकली हैं. आवेदन के लिए शुरुआती तारीख 1 दिसंबर, 2025 है. इस पद के आवेदन के लिए आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 है. 

अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसमें सिलेक्शन परीक्षा के जरिए होगा. पहले प्रालिम्स और इसके बाद मेन्स एग्जाम देना होगा. आखिरी में इंटरव्यू के साथ चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी.   
 

