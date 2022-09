SSC Exam 2022: इस दिन होगी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C, D भर्ती परीक्षा, देखें एग्जाम पैटर्न

SSC Stenographer Grade C and D Recruitment 2022 Exam Dates Out: एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा नवंबर 2022 में आयोजित की जाएगी, जो ओपन कॉम्पिटेटिव कंप्यूटर बेस्ड (CBE) होगी. जिन योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक एसएससी जॉब के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 05 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

SSC Stenographer Recruitment 2022 Exam Dates