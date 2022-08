SSC: शुरू हुए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड C, D के आवेदन, 12वीं पास करें अप्लाई, जानें एग्जाम कब?

Sarkari Naukri 2022, SSC Stenographer Grade C and D Exam 2022 Notification Out: एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 05 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन 20 अगस्त से शुरू हो चुके हैं.

