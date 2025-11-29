SSC ने 7,948 पदों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, यहां देखें पूरी लिस्ट

सरकारी नौकरी की तैयार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती परीक्षा के लिए टेंटेटिव वैकेंसी जारी कर दी है.

और पढ़ें

नोटिफिकेशन के तहत कुल 7,948 पदों पर भर्ती की जाएगी. इससे जुड़ी सारी जानकारी आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके.

7,948 पदों में से मल्टी टास्किंग कैटेगरी (18 से 25 उम्र) के लिए कुल 6,078 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है. इसके अलावा एमटीएस कैटेगरी (18 से 27) के लिए 732 पदों पर लिस्ट जारी की गई है. सीबीआईसी और सीबीएन के तहत हवलदार पद के लिए कुल 1,138 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी ?

कैटेगरी वाइस अगर वैकेंसी की बात करें तो मल्टी टास्किंग स्टाफ कैटेगरी (18 से 25) के तहत कुल 6,078 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2859 पद, EWS के लिए 596, OBC के लिए कुल 1486, SC के लिए कुल 665 पद और ST के लिए 472 पद आरक्षित किए गए हैं.

Advertisement

एमटीएस (18 से 27) कैटेगरी के लिए वैकेंसी

वहीं, एमटीएस (18 से 27) पद के लिए कुल 732 पदों पर भर्ती की जानी है. इसमें सामान्य वर्ग के लिए 323 पद, EWS के लिए 89 पद, ओबीसी के लिए 215 पद, SC के लिए कुल 56 पद और ST के लिए 49 आरक्षित किए गए हैं.

सीबीआईसी और सीबीएन के लिए भी होगी भर्ती

सीबीआईसी और सीबीएन के तहत हवलदार के पदों पर भी भर्ती की जाएगी. इसमें कुल 1,138 पदों में से सामान्य वर्ग को 497, ओबीसी को 272, एससी को 138 और एसटी के लिए 100 पद रखे गए हैं.



---- समाप्त ----