SSC MTS Tier II Admit Card 2022: इस Direct Link से डाउनलोड करें एसएससी एमटीएस टीयर 2 का एडमिट कार्ड

SSC MTS Admit Card 2022 For Tier II Exam: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग भर्ती टियर 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार एसएससी एमटीए टीयर-1 परीक्षा में बैठे थे, वे अब वेस्टर रीजन, मध्य प्रदेश रीजन और नोर्थ ईस्ट रीजन की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (SSC MTS Tier II Admit Card 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी एमटीएस भर्ती अभियान के माध्यम से विभिन्न विभागों में एमटीएस (नॉन-टेक्निकल) और हवलदार के कुल 7301 रिक्त पद भरे जाएंगे. टियर 1 परीक्षा 05 जुलाई से 22 जुलाई तक ऑनलाइन आयोजित की गई थी जिसके रिजल्‍ट 17 अक्‍टूबर को जारी किए गए थे. जो उम्‍मीदवार टियर 1 में पास हुए हैं केवल वे अब टियर 2 में शामिल हो सकेंगे. टीयर 2 एग्जाम 06 नवंबर 2022 को आयोजित होगा. एसएससी एमटीएस टियर 2 एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

SSC MTS Tier II Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एसएससी एडमिट कार्ड

स्‍टेप 1: सबसे पहले एसएससी की उस क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं जिससे आपने आवेदन किया था.

स्‍टेप 2: होमपेज पर, 'STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION 2020 (TIER-II-DESCRIPTIVE PAPER) TO BE HELD ON 06/11/2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: अब लॉग इन पेज पर अपने क्रेडेंशियल्‍स जैसे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 4: एसएससी एमटीएस टीयर 2 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: एडमिट कार्ड डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि कैंडिडेट्स अपने अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जरूर ले लें. उम्‍मीदवारों को वैध एडमिट कार्ड के साथ ही एग्‍जाम सेंटर पर एंट्री दी जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड ही मान्‍य होगा और किसी भी कैंडिडेट को डाक के माध्‍यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा. परीक्षा के लिए सभी जरूरी जानकारियां एडमिट कार्ड पर ही मौजूद होंगी. किसी भी अन्‍य जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखें.

SSC WR MTS Paper 2 Download Link

SSC MPR MTS Paper 2 Download Link

SSC NER MTS Paper 2 Download Link