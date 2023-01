SSC Head Constable Final Answer Key: दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल फाइनल आंसर-की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

SSC Head Constable Exam 2022 Final Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल (AWO/ TPO) परीक्षा 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Keys) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपनी आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी हेड कॉन्स्टेबल परीक्षा पिछले साल 27-28 अक्टूबर को सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी और सहायक वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ) / टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ) पदों के लिए परिणाम 30 दिसंबर को घोषित किए गए थे. इस भर्ती परीक्षा में 16,000 से अधिक उम्मीदवार पास हुए थे.

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब पीई एंड एमटी के लिए बुलाया जाएगा जो दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किया जाएगा. PE&MT के कार्यक्रम की सूचना दिल्ली पुलिस द्वारा उचित समय पर दी जाएगी. आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, 'उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके अंतिम उत्तर कुंजी के साथ अपने संबंधित प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं. यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए 20.01.2023 (शाम 04:00 बजे) से 03.02.2023 (शाम 04:00 बजे) तक उपलब्ध होगी.' आंसर-की डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

SSC Head Constable Exam 2022 Final Answer Key: जानिए कैसे डाउनलोड करें आंसर-की

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Uploading of Final Answer Key(s) along with Candidates' Response Sheet(s): Head Constable (AWO/ TPO) in Delhi Police Examination, 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर पीडीएफ खुल जाएगी, इसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: स्क्रीन पर पर फाइनल आंसर-की खुल जाएगी, इसे चेक करें.

स्टेप 6: आंसर-की डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

SSC Head Constable (AWO/ TPO) 2022 final answer key link