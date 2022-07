SSC Constable Exam 2022 Date: इस दिन होंगे दिल्ली पुलिस- हेड कॉन्स्टेबल एग्जाम, 2000 से ज्यादा वैकेंसी

SSC Delhi Police Constable and Head Constable Exam 2022 Date Out at ssc.nic.in: एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) और हेड कॉन्स्टेबल पद पर 2000 से ज्यादा रिक्तियां है. आयोग ने इन भर्तियों के लिए परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है. उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC Delhi Police Constable and Head Constable Exam 2022