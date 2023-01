SSC CPO Final Answer Key: एसएससी दिल्ली पुलिस और CAPF पेपर I की फाइनल आंसर-की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

SSC CPO Final Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ परीक्षा, पेपर I 2022 में सब-इंस्पेक्टर की अंतिम उत्तर कुंजी (final answer key) जारी की है. जो उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आयोग (एसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

एसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार वेबसाइट पर दिए गए लिंक की मदद से फाइनल आंसर-की चेक कर सकते हैं और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकते हैं. यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए 21 जनवरी 2023 शाम 04 बजे तक उपलब्ध होगी. आंसर-की डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

SSC CPO Final Answer Key: जानिए कैसे डाउनलोड करें

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'Uploading of Final Answer Key(s) along with Candidates' Response Sheet(s): Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination (Paper-I), 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुल जाएगी.

स्टेप 4: इसे चेक और डाउनलोड करें.

स्टेप 5: आगे के लिए इसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

आंसर-की डाउनलोड करने के लिए अभी इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं-

बता दें कि दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ परीक्षा, 2022 (पेपर- I) में सब-इंस्पेक्टर का परिणाम 27 नवंबर, 2022 को जारी किया गया था.

यहां देखें जरूरी नोटिफिकेशन-