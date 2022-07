SSC CGL Tier 1 Answer Key 2022: एसएससी सीजीएल टियर-1 आंसर-की जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

SSC CGL Tier 1 Answer Key 2022, Sarkari Result 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर-1 एग्जाम 2021 की उत्तर कुंजी (SSC CGL Answer Key) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार अप्रैल 2022 में आयोजित हुई टियर-1 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपनी आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, आयोग ने फाइनल आंसर-की के साथ क्वेश्चन पेपर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 14 जुलाई 2022 शाम 07 बजे अपलोड कर दी है. आंसर-की व क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की सुविधा 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगी. बता दें कि एसएससी सीजीएल टियर-1 एग्जाम के रिजल्ट 04 जुलाई 2022 को जारी किया गया था.

SSC CGL Tier 1 Answer Key 2022: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Combined Graduate Level Examination (Tier-I) 2021: Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper(s)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: एसएससी सीजीएल टियर-1 आंसर-की का नोटिस खुल जाएगा, इस नोटिस में दिए गए आंसर-की लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: लॉग इन पेज खुल जाएगा.

स्टेप 5: यहां अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 6: स्क्रीन पर आंसर-की खुल जाएगी.

स्टेप 7: इसे चेक और डाउनलोड करें.

SSC CGL Tier 1 Answer Key 2022 Download Link

बता दें कि एसएससी सीजीएल टियर-1 में पास होने वाले उम्मीदवारों को टीयर-2 और टीयर-3 के लिए बुलाया जाएगा. टियर-2 का आयोजन 08 से 10 अगस्त 2022 और टियर-3 का आयोजन 21 अगस्त 2022 को किया जाएगा. परीक्षा से उचित समय पहले टियर-2 और टियर-3 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.