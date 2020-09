SSC CGL 2018 Result, RRB NTPC Exam: सोशल मीडिया पर रेलवे-SSC स्टूडेंट्स ने छेड़ी मुहिम

SSC CGL 2018 Result RRB NTPC Exam: सोशल मीडिया पर मंगलवार को पूरे दिन #SpeakUpForSSCRailwayStudents ट्रेंड छाया रहा. इस ट्रेंड के जरिए SSC CGL 2018 के छात्रों के अलावा RRB NTPC के उम्मीदवारों ने अपनी मांगें रखीं. सोशल मीड‍िया पर बड़ी संख्या में उन्हें समर्थन मिल रहा है. कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की छात्र इकाइयों ने भी इन छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया है.

#speakupforSSCRaliwaystudents #speakupforSSCRailwaystudents#SSCdeclareCGLresults @PMOIndia @narendramodi

1) fair and timely exams

2) timely publication of results

3) no ambiguity in rules of any SSC examination

4) NTPC RAILWAY examination

5) waiting list system in SSC pic.twitter.com/4JfDRGKri1 — बेरोजगार विकास झा (@VikasJh37647264) September 1, 2020

JEE, NEET exams 2020 और final year exam पर सरकार का रुख स्पष्ट होने के बाद एसएससी सीजीएल 2018 के परिणामों के लिए छात्रों ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है. एक तरफ सरकार भारी विरोध के बावजूद कोरोना काल में जेईई, नीट और फाइनल ईयर एग्जाम करा रही है, वहीं दूसरी तरफ लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.

#speakupforSSCRaliwaystudents

SSC is playing with the future of aspirants by not declaring the result of CGL 2018 tier 3 exam even after 8 months. Please expedite the result of SSC & Railway exam conducted in the past & conduct future exam in a timely manner. pic.twitter.com/M2r1a0qbQp — Akshi बेरोजगार (@12345yadavg) September 1, 2020

छात्रों का कहना है कि अभी SSC CGL 2018 का परिणाम घोषित होना बाकी है जबकि ये परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी. लेकिन इसका अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है और एस्पिरेंट्स अभी भी लगभग दो साल बाद भी अपने परिणामों से अनजान हैं.

Students near 24/25 age are struggling very much. Most of them belong to lower middle class family who has invested all their earnings in studies. What will they do? They want a chance to give exams. Govt is very much insensitive towards students.#SpeakUpForSSCRaliwayStudents pic.twitter.com/OiutgMH04K — Harsh Bisaria 'आज़ाद' (@HarshBisaria) September 1, 2020

छात्रों ने मांग की है कि अब SSC के लंबित exams के रिजल्ट जल्द से जल्द आएं. इसके अलावा RRB (रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड) से Non-Technical Popular Categorie ( Non-Technical Popular Categories) और GROUP D की परीक्षा की तारीख का ऐलान करने की मांग हो रही है.

छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से नियुक्ति में देरी बंद हो. प्रतीक्षा सूची व रैंक लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो और परीक्षा प्रणाली समयबद्ध हो. इसी से असंतुष्ट उम्मीदवारों, छात्र यूनियनों और राजनीतिक दलों ने ट्विटर पर अपना पक्ष रखा और अपने विचार व्यक्त किए हैं.

It has already been 850 days since notification was published and we are still half way in process. Forget about declaring results, SSC is unable to give a date. When things happen in this pace, CET seems to be a joke.@DoPTGoI#DeclareSSCCGLresult #speakupforSSCRaliwaystudents pic.twitter.com/Bdahbq4W5l — saiprasadkuncha (@saiprasadkunch1) September 1, 2020

ट्विटर पर #SpeakUpForSSCRailwayStudents ट्रेंड कर रहा है. छात्र संघ NSUI ने ट्विटर पर कई सवाल उठाए. एनएसयूआई ने कहा कि छात्र हमेशा सरकारी परीक्षा के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? SSC या RRB NTPC परीक्षा समय पर आयोजित क्यों नहीं की जाती? रिक्ति को भरने के लिए परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में 3-4 साल क्यों लगते हैं?

Why students always struggle for government exams ?

Why SSC or RRB, NTPC exams not held on time ?

Why exam recruitment process take 3-4 years to fill the vacancy ? #speakupforSSCRaliwaystudents — NSUI (@nsui) September 1, 2020

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) भी उम्मीदवारों के समर्थन में सामने आया और लिखा कि इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बोलने की अपील की.

#SpeakUpForSSCRailwaysStudents !

Speak up for the unemployed youth of this country!

Speak up for real issues!

Speak up for the country!

Because Indian Media has shunned journalism to rake moolah & Govt has shunned issues of the people!#SSCdeclareCGLresults#sscrailwaystudents — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) September 1, 2020

#JeeNeet aspirants to govt- Please postpone exams amidst corona

Govt- Sorry, 1 Year can't be wasted

SSC/NTPC job seekers to govt- Please give exam results so that our years are not wasted

Govt- Sorry, corona@RaMoSirOfficial @RbeJain

#speakupforSSCRaliwaystudents pic.twitter.com/DvgaGFDmJp — Shubham manuja (@shubhmanuja) September 1, 2020

