RSMSSB JE Admit Card 2022: राजस्थान में 1092 जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RSMSSB JE Admit Card 2022: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने राजस्थान जूनियर इंजीनियर भर्ती 2022 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (RSMSSB JE Admit Card 2022) जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

RSMSSB जेई भर्ती परीक्षा 18 से 20 मई, 2022 तक आयोजित की जाएगी. 18 मई को सिविल इंजीनिरिंग, 19 मई को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 20 मई को मैकेनिकल इंजीनिरिंग की परीक्षा होगी. परीक्षा दो शिफ्ट में - सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी. हालांकि, इससे पहले यह परीक्षा (RSMSSB JE Recruitment Exam 2022) 7 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे बाद में बोर्ड ने स्थगित कर दिया था. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Download RSMSSB JE Admit Card 2022: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आरएसएमएसएसबी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3: यहां 'Admit Card for JEN 2022 Exam' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से लॉग इन करें.

स्टेप 5: आपका RSMSSB JE Admit Card 2022 स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 6: इसे चेक और डाउनलोड करके परीक्षा के दिन के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ये रहा-

वैकेंसी डिटेल्स

बता दें कि इस भर्ती (Rajasthan RSMSSB Junior Engineer Recruitment 2022) अभियान के माध्यम से अलग-अलग विभागों में कुल 1092 खाली पद भरे जाएंगे. इनमें नॉन टीएसपी के 1040 पद और टीएसपी के 52 पद शामिल हैं. ध्यान रहे बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी.