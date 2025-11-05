QS Rankings 2026: भारत से आईआईटी दिल्ली ने मारी बाजी, ये हैं भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज!

QS Top Universities Asia Rankings 2026 जारी कर दी गई है. इस बार एशिया देशों में सबसे पहला स्थान University of Hong Kong ने हासिल किया है. अगर भारत की बात करें तो भारत में पहले स्थान पर आईआईटी दिल्ली है, जो एशिया में 59वें स्थान पर है. एशिया के टॉप-10 कॉलेजों में हॉन्ग-कॉन्ग और सिंगापुर का दबदबा रहा है. ऐस में जानते हैं कि आखिर भारत के विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन कैसा रहा है और इस रैंकिंग में किसे कौनसा स्थान मिला है...
बता दें कि इस साल की रैंकिंग में भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं. इनमें से सबसे ज्यादा स्कोर आईआईटी दिल्ली ने किया है, जो रैंकिंग में 59वें स्थान पर है. इस साल 36 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जिसमें सत्यमबा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने सबसे बड़ा सुधार किया है और 111 स्थान ऊपर चढ़कर 262वें स्थान पर पहुंच गया है.
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसके तहत 2035 तक भारत के उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाने की उम्मीद है.
भारत के किन विश्वविद्यालय टॉप रैंक में शामिल रहे...
59 - Indian Institute of Technology Delhi (IITD) New Delhi, India
64 - Indian Institute of Science- Bangalore, India
70- Indian Institute of Technology Madras (IITM)- Chennai, India
71- Indian Institute of Technology Bombay (IITB)
77- Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)
77- Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)
95- University of Delhi
109- Chandigarh University
114- Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)
115- Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)
130- Jawaharlal Nehru University
154- Birla Institute of Technology and Science, Pilani
156- Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore, India
159- Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences
163- O.P. Jindal Global University (JGU)
163- UPESUPES
187- Amity University
187- Lovely Professional University (LPU)
197- Jamia Millia Islamia
200- Symbiosis International (Deemed University)
204- Anna University
206- Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka, India
207- Savitribai Phule Pune University
214- Jadavpur University
220- University of Calcutta
224- Banaras Hindu University
226- SRM Institute of Science and Technology
229- Indian Institute of Technology Indore
237- Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi)
245- University of Mumbai