QS Rankings 2026: भारत से आईआईटी दिल्ली ने मारी बाजी, ये हैं भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज!

QS Top Ranking 2026: क्यूएस रैंकिंग में इस बार आईआईटी दिल्ली ने भारत की ओर से पहला स्थान हासिल किया है और एशिया रैकिंग में आईआईटी दिल्ली 59वें नंबर पर आया है.

आईआईटी दिल्ली ने क्यूएस रैंकिंग में 59वां स्थान हासिल किया है.
QS Top Universities Asia Rankings 2026 जारी कर दी गई है. इस बार एशिया देशों में सबसे पहला स्थान University of Hong Kong ने हासिल किया है. अगर भारत की बात करें तो भारत में पहले स्थान पर आईआईटी दिल्ली है, जो एशिया में 59वें स्थान पर है. एशिया के टॉप-10 कॉलेजों में हॉन्ग-कॉन्ग और सिंगापुर का दबदबा रहा है. ऐस में जानते हैं कि आखिर भारत के विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन कैसा रहा है और इस रैंकिंग में किसे कौनसा स्थान मिला है...

बता दें कि इस साल की रैंकिंग में भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल हैं. इनमें से सबसे ज्यादा स्कोर आईआईटी दिल्ली ने किया है, जो रैंकिंग में 59वें स्थान पर है. इस साल 36 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जिसमें सत्यमबा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने सबसे बड़ा सुधार किया है और 111 स्थान ऊपर चढ़कर 262वें स्थान पर पहुंच गया है.

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसके तहत 2035 तक भारत के उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाने की उम्मीद है.

भारत के किन विश्वविद्यालय टॉप रैंक में शामिल रहे...

59 - Indian Institute of Technology Delhi (IITD) New Delhi, India

64 - Indian Institute of Science- Bangalore, India

70- Indian Institute of Technology Madras (IITM)- Chennai, India

71- Indian Institute of Technology Bombay (IITB)

77- Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)

77- Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)

95- University of Delhi

109- Chandigarh University

114- Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)

115- Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)

130- Jawaharlal Nehru University

154- Birla Institute of Technology and Science, Pilani

156- Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore, India

159- Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences

163- O.P. Jindal Global University (JGU)

163- UPESUPES

187- Amity University

187- Lovely Professional University (LPU)

197- Jamia Millia Islamia

200- Symbiosis International (Deemed University)

204- Anna University

206- Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka, India

207- Savitribai Phule Pune University

214- Jadavpur University

220- University of Calcutta

224- Banaras Hindu University

226- SRM Institute of Science and Technology

229- Indian Institute of Technology Indore

237- Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi)

245- University of Mumbai

