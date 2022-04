NEET 2022 Postponed Fake News: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET PG 2022 स्थगित होने की एक फेक न्‍यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. बता दें कि वायरल हो रही परीक्षा स्थगित होने की खबर गलत है और किसी आधिकारिक माध्‍यम से जारी नहीं की गई है. बोर्ड के अधिकारियों द्वारा NEET PG 2022 को स्थगित नहीं किया गया है.

NEET PG 2022 परीक्षा की तारीख 21 मई, 2022 है. अभी तक, परीक्षा की तारीख और शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसे स्पष्ट किया है और उम्मीदवारों से कहा है कि वे ऐसी फेक न्यूज पर विश्वास न करें.

A #Fake letter claiming that the NEET-PG examination due to take place on 21/05/2022 has been postponed by 6-8 weeks, is in circulation on social media.#PIBFactCheck



▶️No such letter has been issued by the Directorate General of Health Services. pic.twitter.com/b3g7JLoQWh