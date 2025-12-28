scorecardresearch
 
NABARD में नौकरी करने का मौका, 70 हजार रुपये मिलेगा स्टाइपेंड

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट (NABARD) ने युवाओं से आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

nabard ने 44 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं. (Photo: Pexels)
अगर आप भी बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट (NABARD) ने युवाओं के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

इस पद पर आवेदन की अंतिम तारीख 12 जनवरी, 2026 है. यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, जो 1 साल की है, लेकिन उम्मीदवारों के प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर इसे अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है.

इतनी मिलेगी सैलरी

इस पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवारों को हर महीने 70 हजार रुपये का स्टाइपेंट दिया जाएगा. इसके लिए उम्मीदवार 12 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. NABARD ने यह बात साफ कर दी है कि ऑनलाइन के अलावा किसी भी दूसरे माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. 

क्या है एज लीमिट?

NABARD ने कुल 44 पदों पर वैकेंसी निकाली है. वहीं, फॉर्म भरने की न्यूनतम एज 21 साल और अधिकतम एज 30 साल होनी चाहिए. 

इस तरह होगा सिलेक्शन 

बता दें कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन दो चरणों के आधार पर होगा. पहले चरण में उम्मीदवारों के एप्लीकेशन की जांच के लिए एक कमिटी बनाई जाएगी, जो उनके एजुकेशन प्रदर्शन, काम, एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें सेलेक्ट करेगी. इसमें सेलेक्ट हुए उम्मीदवारों को दूसरे चरण में प्रोफेशनल सिलेक्शन कमिटी के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल अपॉइंटमेंट NABARD के नियुक्त मेडिकल ऑफिसर से मंजूरी मिलने के बाद मिलेगा. 

इस तरह करें आवेदन 

  • इस पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाएं. 
  • इसके बाद यंग प्रोफेशनल 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें. 
  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सब्मिट करें और अपनी जगह और सबजेक्ट को चुने. 
  • आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें. 
     
