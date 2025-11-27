scorecardresearch
 
MBA का जमाना गया... अब इन कोर्स वालों की बढ़ रही डिमांड! इंडिया स्किल रिपोर्ट में खुलासा

इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में कई बदलाव देखने को मिले हैं. इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली MBA डिग्री की योग्यता कम हो गई है. इसकी जगह कंप्यूटर साइंस और IT ने ले ली है जो भारत में रोजगार के लिए बड़े मौके दे रही है.

इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 में हुए बदलाव.
हाल में आई इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 रिलीज की गई है. जब भी बात सबसे ज्यादा नौकरी दिलाने वाली डिग्री की होती है, सबसे पहला नाम MBA का आता है लेकिन इस साल के रिपोर्ट में कुछ हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिले. 

रिपोर्ट के मुताबिक अब सबसे अधिक नौकरियां देने वाली MBA की डिग्री पीछे हो गई है और कंप्यूटर साइंस की डिग्री ने अपनी जगह बना ली है. 

इस रिपोर्ट को एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और Taggd साथ मिलकर जारी करता है. 

भारत में तेजी से बढ़ रही नौकरियां 

भारत में युवाओं के लिए रोजगार के मौके तेजी से बढ़ रहे हैं. फिर चाहे वह टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंपयूटिंग, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल फील्ड. इसकी जानकारी स्किल रिपोर्ट में दी गई है. 

डिग्री की योग्यता 

इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस डिग्री की योग्यता सबसे ऊपर रही है उसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी ग्रेजुएट्स का नाम शामिल है जो तेजी से बढ़ रही हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कंपनियां लगातार AI अपना रही हैं. 

इस बेसिस पर मिल रही नौकरी 

इसक रिपोर्ट में बताया गया कि लगातार बढ़ते डिजिटल युग में कंपनियां इस बात पर ज्यादा जोर दे रही हैं कि वे ऐसे ग्रेजुएट्स को नौकरी दें जो कोडिंग से हटकर इंजीनियरिंग और डेटा का काम मिलाकर करें.

किस फील्ड में मिल रही सबसे ज्यादा नौकरी 

रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा नौकरी IT सेक्टर में मिल रही है. 35 फीसदी फ्रेशर्स को IT में नौकरी मिल जाती है. 

MBA की योग्यता हुई कम 

इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये देखा गया है कि MBA की डिग्री की योग्यता पहले के मुकाबले कम हो गई है. पिछले साल इसका रोजगार प्रतिशत 78 फीसदी था, जो इस साल 72.76 फीसदी हो गया. इस रिपोर्ट के अनुसार कॉमर्स अब केवल डिग्री नहीं बल्कि रोजगार का बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आया है. बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस और ऑपरेशन एक्सपर्ट्स की डिमांड ज्यादा आ रही है. 

स्किल हायरिंग का बढ़ा ट्रेंड 

इसमें एक बेहद हैरान कर देने वाले ट्रेंड भी सामने आया है. बताया गया है कि ITI ग्रेजुएट्स का रोजगार प्रतिशत 45.95 फीसदी और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले लोगों का रोजगार प्रतिशत 32.92 फीसदी हुआ है.   
 

---- समाप्त ----
