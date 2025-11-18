IIT खड़गपुर ने यंग इनोवेटर्स के लिए मांगे आवेदन, कक्षा 8 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स कर सकेंगे अप्लाई

IIT खड़गपुर ने अपनी खास प्रतियोगिता यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें कक्षा 8 से 12 साल तक के स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं. इस खास प्रोग्राम में कक्षा 8 से 12 तक के स्टूडेंट्स अलग-अलग टीम में हिस्सा ले सकते हैं. इस पहल का उद्देश्य स्टूडेंट्स में वैज्ञानिक सोच, क्रिएटिव टेलेंट को विकसित करना है. ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है, इसमें भारत सहित विदेशों के कक्षा 8 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं.

क्या है प्रतियोगिता के नियम?

इस प्रतियोगिता में सिर्फ भारत के ही नहीं, विदेश की टीमें भी हिस्सा लेती हैं. पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, डेनमार्क, मलेशिया, सऊदी अरब सहित 3,500 से अधिक टीमों ने रजिस्टर करवाया था. इसमें दो कैटेगरी होती है, जिसमें एक कैटेगरी जूनियर डिवीजन (कक्षा 8, 9, 10) है और सीनियर डिवीजन (कक्षा 10, 11, 12) है. कक्षा 10 के विद्यार्थी दोनों श्रेणियों में से किसी एक को चुन सकते हैं.

हर टीम में दो या तीन छात्र होने चाहिए. स्कूली शिक्षक-मार्गदर्शक का होना अनिवार्य है. एक समन्वयक शिक्षक भी ज़रूरी है और स्कूल चाहें तो कई टीम को भेज सकते हैं. भागीदारी के लिए टीम को 30 नवंबर, 2025 तक YIP की आधिकारिक साइट पर अप्लाई करना होगा. चयन की सूचना वेबसाइट और ईमेल द्वारा दी जाएगी.

प्रतियोगिता का दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 को IIT खड़गपुर के परिसर में शुरू होगा. इस दौरान चयनित दल अपने मॉडल, प्रोटोटाइप अथवा चार्ट प्रस्तुत करेंगे. दूसरे चरण की पंजीकरण राशि, प्रथम चरण के परिणाम आने के बाद घोषित होगी. चयनित फाइनलिस्ट तीसरे और अंतिम चरण में 4 जनवरी, 2026 को भाग लेंगे, जिसमें उन्हें प्रश्नोत्तर सत्र का सामना करना होगा. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हर टीम को प्रति सदस्य के हिसाब से 400 रुपये देने होंगे.

