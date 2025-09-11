scorecardresearch
 

यहां फ्री में कर सकते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट से जुड़े कोर्स, जल्द खत्म होगी नौकरी की टेंशन!

ये कोर्सेज शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध है. आवेदन 15 सितंबर 2025 तक लिए जाएंगे.

इग्नू में शुरू हो रहे इन कोर्सेज के लिए स्वयं पोर्टल पर आवेदन करना होगा. (फोटो-ITG)
दिल्ली की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) स्वयं पोर्टल पर कॉमर्स और मैनेजमेंट से जुड़े आठ कोर्सेज ऑफर कर रही है. इच्छुक विद्यार्थी पोर्टल पर ही अप्लाई कर फ्री में ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. सभी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है.

ये कोर्स उपलब्ध हैं-

1.    फाइनेंशियल अकाउंटिंग: इस कोर्स में अकाउंटिंग, उसके तौर-तरीके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना और तैयार करना सिखाया जाएगा, जिससे किसी बिजनेस के साझेदारों को मार्केट में उसकी वित्तीय स्थिति अच्छे से समझने में मदद मिलेगी. प्रोफेसर सुनील कुमार इस कोर्स को पढ़ाएंगे.

2.    बिजनेस ऑर्गनाइजेशन एंड मैनेजमेंट: ये बी.कॉम के मुख्य कोर्सेज में से एक है. प्रोफेसर नवल किशोर बिजनेस और उद्यमों के शुरुआती पहलुओं के बारे में सिखाएंगे.

3.    बिजनेस लॉज: इस कोर्स में व्यवसाय से जुड़े सामाजिक, घरेलू, नैतिक, धार्मिक और कमर्शियल कानून और समझौतों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे छात्र भविष्य में बिना ऑर्गनाइजेशन के कानून विभाग की मदद लिए मैनेजमेंट से जुड़े फैसले लेने में सक्षम हों.

4.    इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस: सीबीसीएस स्कीम के तहत ये बी.कॉम प्रोग्राम का एक और मुख्य कोर्स है. कोर्स का उद्देश्य छात्रों को आयकर (इनकम टैक्स) के नियम और कानून समझाना है.

5.    प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग: ये कोर्स छात्रों को मार्केटिंग से जुड़ी बुनियादी बातें और बिजनेस ऑर्गनाइजेशन में उसकी जरूरत से अवगत कराएगा. इसके अलावा डॉ. अनुप्रिया पांडे मार्केटिंग की आधुनिक तकनीक और स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताएंगी.

6.    बिजनेस कम्यूनिकेशन: 12 हफ्तों के इस कोर्स में बिजनेस के दौरान बातचीत के तरीके सिखाए जाएंगे. बिजनेस डील, मीटिंग या क्लाइंट प्रेजेंटेशन, वगैरह के दौरान कैसे बात करनी चाहिए, इसपर ध्यान दिया जाएगा. डॉ. रश्मि बंसल इसे पढ़ाएंगी.

7.    फाइनेंशियल लिट्रेसी: फाइनेंस में शुरुआत कर रहे लोगों के लिए ये कोर्स बहुत जरूरी है. देश के प्रमुख फाइनेंस एक्सपर्ट्स इस कोर्स के जरिए आसान भाषा में वित्तीय सुरक्षा पर जानकारी देंगे.

8.    एंटरप्रेन्योर्शिप स्किल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़: 12 हफ्तों तक चलने वाला ये कोर्स भावी एंटरप्रेन्योर्स, कॉलेज छात्रों और छोटे व्यापारियों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें उद्यमित्ता के मूल सिद्धांतों के अलावा अत्याधुनिक डिजिटल मार्केटिंग तकनीकें भी सिखाई जाएंगी, जिससे उन्हें स्टार्टअप्स को डिजिटली विकसित करने का प्रैक्टिकल ज्ञान और स्किल्स मिल सकें.
 

