IBPS PO Main Admit Card 2022 Out: कुल 6932 वैकेंसी, यहां से डाउनलोड करें मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड

IBPS CRP PO/MTs-XII Main Admit Card 2022: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्‍शन (IBPS) ने रीजनल रूरल बैंक (RRB) प्रोबेशनरी ऑफिसर (Probationary Officer / Management Trainee) भर्ती 2022 के लिए मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार अगस्त 2022 में आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में क्वालीफाई हुए थे, वे अब आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

आईबीपीएस पीओ मेन एग्जाम कब होगा? (IBPS PO Main Exam Date)

आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट अक्टूबर 2022 और स्कोरकार्ड 04 नवंबर 2022 को जारी किया गया था. प्रीलिम्स में क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों को अब मेन एग्जाम (IBPS RRB PO Main Exam 2022) देना होगा, जो 26 नंवबर 2022 को आयोजित किया जाएगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

IBPS RRB PO Main Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Clike Here to Download Online Main Exam Call Letter for CRP PO/MTs-XII' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा, यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 5: आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 6: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

आईबीपीएस पीओ मेन एग्जाम पैटर्न

1 रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 सवाल (60 मार्क्स), जनरल/इकोनॉमिक्स/बैंकिंग अवेयरनेस के 40 सवाल (40 मार्क्स), अंग्रेजी भाषा के 35 सवाल (40 मार्क्स) और डेटा विश्लेषण और व्याख्या के 35 सवाल (60 मार्क्स) पूछे जाएंगे. इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज (लेटर राइटिंग और निबंध) के 25 मार्क्स के लिए 2 सवाल होंगे. पूरा पेपर 225 अंकों का होगा जिसे पूरा करने के लिए 3 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

आईबीपीएस पीओ वैकेंसी डिटेल्स

बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई): 535 पद

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम): 500 पद

केनरा बैंक : 2500 पद

पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी: 500 पद

पंजाब एंड सिंध बैंक: 253 पद

यूको बैंक: 550 पद

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया : 2094 पद

कुल खाली पदों की संख्या - 6932 पद

