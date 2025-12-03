scorecardresearch
 
काम- शराब पीना... सैलरी- काफी ज्यादा! क्या है ये नौकरी, जिसमें है अच्छा स्कोप

देशभर में कई ऐसी नौकरियां है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. अगर इनमें से कुछ जॉब ऐसे हैं, जिनमें काम कुछ खास नहीं होता है, लेकिन पैसे खूब मिलते हैं. ऐसी ही एक जॉब है वाइन टेस्टर की.

वाइन टेस्टर की जॉब में मिलती है बढ़िया सैलरी.(Photo: pexels )
दुनियाभर में वाइन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है. इसके साथ ही इनमें मिलने वाली नौकरियां भी तेजी से लोगों के बीच बढ़ी है. पहले के टाइम में इस क्षेत्र में केवल चुनिंदा देश काम करते थे, लेकिन अब भारत में भी इन जॉब्स की प्राथमिकता बढ़ गई है. 

वाइन टेस्टिंग के नाम से ही मालूम चल रहा है कि वाइन विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो वाइन के कलर, खुशबू और उसके स्वाद तत्वों की जांच करता है और उसके गुणवत्ता के बारे में बताता है. 

वह ये भी बताते हैं कि कौन सी वाइन बेहतर है और उसका स्वाद कैसा होता है? इतना ही नहीं वो ये भी बताते हैं कि इस तरह के वाइन को कब पीना चाहिए या इनमें क्या सुधार किए जा सकते हैं. 

क्या होती है वाइन टेस्टर की जिम्मेदारी?

वाइन टेस्टर की नौकरी बहुत जिम्मेदारी भरी होती है. इसमें उन्हें वाइन का स्वाद, टेक्सचर और फ्लेवर की जॉच करनी होती है. इसके साथ ही उन्हें वाइन की खुशबू और रंग की पहचान भी करनी होती है. साथ ही वाइन की गुणवत्ता और उसके उम्र के बारे में भी बताना होता है. ये वाइन मेन्यू को बनाने में भी मदद करते हैं.  

वाइन टेस्टर के लिए शैक्षणिक योग्यता 

इस क्षेत्र में खासकर के दो मुख्यत पाठ्यक्रम होते हैं. पहला इंटरमीडिए और दूसरे  फाउंडेशन. लेकिन इस बात पर भी खास ध्यान देना होगा कि वाइन टेस्टर से जुड़े कोर्स विदेशों में ज्यादा फेमस होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि  विदेशों में वाइन की ज्यादा खपत होती है. इसके कारण वहां पर पाठ्यक्रमों की संख्या अधिक होती है.

वाइन टेस्टर की इतनी होती है सैलरी?

वाइन टेस्टर की जरूरत होटल, रेस्टोरेंट, कैसिनो समेत फैक्टरियों में भी होती है. इस क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को शुरुआत में 
50 हजार रुपये तक की सैलरी मिल सकती है.       

