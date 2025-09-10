डॉक्टर-इंजीनियर से आगे की सोचें… AI, साइबर लॉ और डेटा साइंस की तरफ बढ़ रहे युवा, देखें डेटा

आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने नौकरी की दुनिया बदल दी है. AI तो जैसे हर जगह घुस चुका है. इसका असर कर‍ियर चॉइस में भी साफ नजर आ रहा है. अब सिर्फ डॉक्टर-इंजीनियर बनाना ही माता-प‍िता का सपना नहीं रहा. अब पेरेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर लॉ और डेटा साइंस जैसे करियर के लिए भी बच्चों को तैयार करने लगे हैं. वजह साफ है आज कंपनियों से लेकर सरकार तक हर जगह इन स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है.

समझ‍िए AI मार्केट की भविष्‍यवाणी

Nasscom–BCG रिपोर्ट के अनुसार, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मार्केट का आकार 2027 तक $17 अरब तक पहुंच सकता है. हर साल लगभग 25–35% की ग्रोथ के साथ ये तेजी से आगे बढ़ रहा है. वर्तमान में भारत में 4.2 लाख से अधिक लोग AI से जुड़े रोल्स में काम कर रहे हैं और AI टैलेंट की डिमांड में हर साल 15% की बढ़ोतरी हो रही है.

AI लीडरशिप भूमिकाओं में उछाल

इकोनॉमिक्स टाइम्स का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 2025 में AI में लीडरशिप रोल्स की मांग में 40%–60% तक वृद्धि हुई है. महाराष्ट्र में हालिया एडमिशन राउंड में ट्रेड‍िशनल कोर्सेज की तुलना में AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी स्ट्रीम्स में लगभग 75% सीटें भर गईं. ये डेटा बताता है कि लोगों में कर‍ियर का रुझान बदल रहा है.

डेटा साइंटिस्ट की सैलरी रेंज (2025)

Salary.com के अनुसार औसत AI डेटा साइंटिस्ट की सालाना सैलरी ₹18.6 लाख है (रेंज: ₹14.7 से ₹21.9 लाख)

फ्रेश या 0–2 साल अनुभवी: ₹6–12 लाख

मिड-लेवल (3–7 साल): ₹12–28 लाख

सीनियर (8–12 साल): ₹35–55 लाख

डेटा साइंटिस्ट का वेतन क्षेत्रवार (2025)

बैंगलोर: ₹12–30 लाख/वर्ष

मुंबई: ₹10–28 लाख

हैदराबाद: ₹9–26 लाख

पुणे और दिल्ली NCR में: ₹9–27 लाख के आसपास

क्यों बन रहा ये करियर ट्रेंड

बता दें कि AI और डेटा के आधुनिकीकरण पर भारी निवेश हो रहा है. हर इंडस्ट्री (जैसे बैंकिंग, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया) में AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग बढ़ा है जिससे इन प्रोफेशनल्स की मांग आसमान छू रही है.

साइबर क्राइम और डिजिटल खतरे बढ़े

साल 2024 में साइबर फ्रॉड केस चार गुना बढ़े, करीब $20 मिलियन का नुकसान हुआ. बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में साइबर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा है. इससे, साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की भी मांग बढ़ी है.

कर‍ियर स्कोप और कहां से कर सकते हैं कोर्स

AI

करियर स्कोप: AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, चैटबॉट डेवलपर, रिसर्च साइंटिस्ट.

कोर्स: IITs, IIITs, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (Coursera, edX, UpGrad).

साइबर लॉ

करियर स्कोप: साइबर लॉयर, डिजिटल प्राइवेसी कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर फॉर IT कंपनियां.

कोर्स: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई प्राइवेट लॉ कॉलेज.

डेटा साइंस

करियर स्कोप: डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिज़नेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट.

कोर्स: ISI कोलकाता, IIMs, और ऑनलाइन कोर्स (Google, IBM Certified Programs).

