कौन सा है वो तरीका, जिससे आप बिना ऑफिस जाए विदेश में कर सकते हैं नौकरी!

70 से ज्यादा देश डिजिटल नोमैड वीजा की सुविधा दे रहे हैं, जिससे रिमोट वर्क करने वाले प्रोफेशनल्स को विदेश में रहकर ऑनलाइन काम करने का मौका मिल रहा है. इनमें से टॉप 10 डेस्टिनेशन में से 9 यूरोप में हैं. रिमोट वर्क इंटरनेट से पहले भी मौजूद था, लेकिन कोविड के बाद से ये ट्रेंड पूरी दुनिया में तेजी पकड़ता चला गया. इस खास वीजा से आप विदेश में जाकर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं.

आज के समय वर्क फ्रॉम होम आम बात हो गई है, और लाखों प्रोफेशनल्स ने पूरी तरह ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया. इस ट्रेंड की वजह से आज कहीं से भी काम करने की मांग बढ़ गई है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए करीब 70 देशों ने डिजिटल नोमैड वीजा शुरू किए हैं, जो प्रोफेशनल्स को किसी दूसरे देश में रहकर रिमोट वर्क करने की अनुमति देते हैं. इनमें टॉप 10 में से 9 देश यूरोप के हैं.

डिजिटल नोमैड वीजा क्या होता है?

डिजिटल नोमैड वीजा एक अस्थायी निवास परमिट होता है, जो विदेशी नागरिकों को किसी देश में रहने की अनुमति देता है. इससे किसी दूसरे देश के एम्प्लॉयर या क्लाइंट के लिए रिमोटली काम करते हैं. ये वीजा आमतौर पर कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक वैध होते हैं और कई बार इन्हें रिन्यू भी किया जा सकता है.

सामान्य आवश्यकताएं:

स्टेडी इनकम या प्रूफ ऑफ सेविंग्स

हेल्थ इंश्योरेंस

क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड

प्रूफ ऑफ अकमोडेशन

हालांकि ज्यादातर देश ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ देशों में एंबेसी या कॉन्सुलेट से अप्लाई करना पड़ सकता है.

टॉप 10 डिजिटल नोमैड वीजा डेस्टिनेशन

1. स्पेन

योग्यता: नॉन-EU/EEA सिटीजन जिनके पास बैचलर/मास्टर डिग्री या 3 साल का प्रोफेशनल अनुभव हो.

समय: 1 साल (5 साल तक बढ़ा सकते हैं)

इनकम रिक्वायरमेंट: 2,760 प्रति माह

फैमली इनक्लूजन: अलाउड

फीस: $70–80

2. इटली

योग्यता: पहले इटली की कंपनी में नौकरी नहीं होनी चाहिए.

समय: 1 साल

इनकम रिक्वायरमेंट: 24,789 प्रति वर्ष (स्पाउस के साथ 34,087/वर्ष + 1,150/वर्ष प्रति बच्चा)

फैमली इनक्लूजन: अलाउड

3. ग्रीस

योग्यता: नॉन-EU/EEA/स्विस सिटीजन जो ग्रीक कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हों.

समय: 1 साल (रेजिडेंस परमिट से 2 साल और बढ़ाया जा सकता है)

इनकम रिक्वायरमेंट: 3,500 प्रति माह (+20% स्पाउस, बच्चे या डिपेंडेंट्स के लिए)

फैमली इनक्लूजन: अलाउड

फीस: 1,000 + ₹150 प्रति डिपेंडेंट

4. थाईलैंड

योग्यता: थाईलैंड वीजा (डीटीवी) के तहत नॉन-थाई कंपनी के लिए रिमोट वर्कर.

समय: 180 दिन (हर एंट्री पर एक बार एक्सटेंड किया जा सकता है, वीजा 5 साल तक वैलिड)

फैमली इनक्लूजन: अलाउड

फीस: ₹25,000

5. जर्मनी

योग्यता: फ्रीलांसर और सेल्फ-एम्प्लॉयड वर्कर्स (डेडिकेटेड नोमैड वीजा नहीं मिलता है, लेकिन फ्रीलांस वीजा इसे कवर करता है)

समय: 3 साल (सालाना एक्सटेंशन संभव)

इनकम रिक्वायरमेंट: कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं, पर 1,000–2,000 प्रति माह का खर्च का प्रमाण

फीस: $105

फैमली इनक्लूजन: अलाउड

6. पुर्तगाल

योग्यता: नॉन-EU/EEA/स्विस सिटीजन जिनके पास रिमोट वर्क या फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट्स हो और एक साल का वैलिड अकोमोडेशन

समय: 1 साल (5 साल तक रिन्यू किया जा सकता है)

इनकम रिक्वायरमेंट: 3,480 प्रति माह + 3,132 प्रति बच्चा + ₹5,220 प्रति वयस्क डिपेंडेंट

फीस: 75–90

फैमली इनक्लूजन: अलाउड

7. जापान

योग्यता: चुनिंदा देशों के नागरिक

समय: 6 महीने

इनकम रिक्वायरमेंट: 58,420 हर साल

फीस: $20 (सिंगल एंट्री), $40 (मल्टीपल एंट्री)

फैमली इनक्लूजन: अलाउड

8. क्रोएशिया

योग्यता: क्रोएशियन कंपनी में जॉब नहीं होनी चाहिए

समय: 18 महीने (एक बार रिन्यू किया जा सकता है, मैक्स 3 साल)

इनकम रिक्वायरमेंट: 3,295 प्रति माह + 10% प्रति फैमिली मेंबर

फीस: 157

फैमली इनक्लूजन: अलाउड

9. मॉरीशस

योग्यता: रिमोट वर्कर्स विदेशी एम्प्लॉयर या क्लाइंट्स

समय: 6–12 महीने (शर्तें पूरी होने पर रिन्यू संभव)

इनकम रिक्वायरमेंट: स्टेडी फंड्स का प्रूफ

फीस: फ्री (ऑनलाइन प्रोसेस, 48 घंटे में अप्रूवल संभव है)

फैमली इनक्लूजन: अलाउड (मैरेज और बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी)

10. हंगरी

योग्यता: नॉन-EU/EEA नागरिक जो विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहे हों, हंगरी में कोई बिजनेस ओनरशिप नहीं होनी चाहिए

समय: 1 साल (एक बार रिन्यू किया जा सकता है)

इनकम रिक्वायरमेंट: 3,000 प्रति माह

फीस: 110

फैमली इनक्लूज़न: अलाउड (डिपेंडेंट्स को अलग से अप्लाई करना होगा)

