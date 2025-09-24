scorecardresearch
 

DDA के कई विभागों में 1,732 पद पर होगी भर्ती... जानिए किन लोगों के पास है नौकरी पाने का मौका

DDA Recruitment: यह भर्ती ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के कईं पदों पर होगी. आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन की टेंटेटिव तारीख 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 है.

DDA की इस भर्ती में कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. (Photo: AI Generated)
DDA की इस भर्ती में कई पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. (Photo: AI Generated)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अपने कई विभागों में 1,732 रिक्तियों पर भर्ती करने वाला है. इसका नोटिफिकेशन डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जारी होगा. इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर ही आवेदन कर सकते हैं. 

कब कर सकते हैं आवेदन?
आवेदन 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं. हालांकि ये तिथियां अनुमानित (टेंटेटिव) हैं. तय तारीख की पुष्टि नोटिफिकेशन से ही होगी.

इन पदों पर होगी भर्ती
यह भर्ती डीडीए के कईं विभागों में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर होगी. उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित है.

ग्रुप ए-

पद रिक्तियां
डेप्यूटी डायरेक्टर
आर्किटेक्ट 4
प्लानिंग 4
पब्लिक रिलेशन्स 1
असिस्टेंट डायरेक्टर
प्लानिंग 19
आर्किटेक्ट 8
सिस्टम 3
लैंडस्केप 1
असिस्टेंट एग्जिक्यूटिव सिविल इंजीनियर 10
कुल 50

ग्रुप बी-

पद रिक्तियां
असिस्टेंट
सेक्शन ऑफिसर 44
डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल) 15
लीगल 3
जूनियर सेक्रेटेरिएट 199
सर्वेयर 2
ट्रांसलेटर 1
कुल 264

ग्रुप सी-

पद रिक्तियां
जूनियर इंजीनियर
सिविल 171
इलेक्ट्रिकल 10
मैकेनिकल 5
स्टेनोग्राफर (ग्रेड डी) 44
पटवारी 79
माली 282
मल्टी-टास्किंग स्टाफ 745
कुल 1,336

कैसे होगा चयन?
उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होगा. पद के लिए शैक्षिक योग्यता, आवेदन की प्रक्रिया और शुल्क, आवेदक की अधिकतम आयु, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और परीक्षा के पैटर्न की सारी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में ही दी जाएगी. नोटिफिकेशन पर अपडेट के लिए उम्मीदवार वेबसाइट चेक करते रहें.

कितनी मिलेगी सैलेरी?
चयनित उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग के तहत पद के हिसाब से लेवल 1 से लेवल 11 तक वेतन दिया जाएगा.
 

