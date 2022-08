Bihar Fireman Admit Card 2022: बिहार फायरमैन सप्लीमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, कुल 2380 वैकेंसी

CSBC Bihar Fireman Admit Card 2022 Exam Date: सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने बिहार फायरमैन भर्ती 2022 के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. फायरमैन सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 अगस्त 2022 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं, वे बोर्ड (सीएसबीसी) की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (CSBC Bihar Fireman Admit Card 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

बोर्ड द्वारा जारी एग्जास नोटिस के मुताबिक, फायरमैन सप्लीमेंट्री एग्जाम उन 194 उम्मीदवारों के लिए 28 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा, जो एग्जाम सेंटर 2601 एमजेके कॉलेज, बेतिया पर 27 मार्च 2022 की भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

Bihar Fireman Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर बिहार फायर सर्विस टैब पर जाएं और 'Important Notice: Download your e-Admit Card for Supplementary written exam of Fireman in Bihar Fire Services. (Advt. 01/2021)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा, यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या मोबलाइन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्टेप 5: स्क्रीन पर फायरमैन सप्लीमेंट्री एग्जाम का एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

स्टेप 6: इसे चेक और डाउनलोड करें व परीक्षा के दिन के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

नोटिस के अनुसार, इस दिन दूसरी शिफ्ट में कुल 194 उम्मीदवारों को ओएमआर शीट नहीं मिली थी. इन उम्मीदवारों की परीक्षा अब 28 अगस्त को सुबह 10 बजे से 12 बजे (2 घंटे की अवधि) आयोजित की जाएगी. सभी उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा. परीक्षा 'सर गणेश दत्त, मेमोरियल कॉलेज, वेस्ट बैली रोड, आरपीएस के पास, पटना-801503' एग्जाम सेंटर पर आयोजित की जाएगी.

वैकेंसी डिटेल्स

बिहार फायरमैन भर्ती 2022 के माध्यम से कुल 2380 रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें जनरल कैटेगरी के लिए 957 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 238 पद, बीसी के लिए 268 पद, ईबीसी के लिए 419 पद, बीसी महिला उम्मीदवार के लिए 97 पद, एससी के लिए 378 पद और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 23 पद आरक्षित हैं.

Bihar Fireman Admit Card 2022 Download Link

जरूरी नोटिस यहां पढ़ें-