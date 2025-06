रेड फ्लैग- टॉक्स‍िक रिश्तों पर कोर्स, हर तरफ कोच-एक्सपर्ट की बाढ़, क्यों आ रहा ये चेंज? समझ‍िए

ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप हीलर हैं. रिश्ते में हैं लेकिन कन्फ्यूज हैं? रिलेशनशिप कोच हैं. शादीशुदा हैं और खुद को खो चुके हैं? सेल्फ-लव कोच से मिलिए. पेरेंटिंग नहीं आ रही? पेरेंटिंग कोच लीजिए. यहां तक कि ‘वर्क-लाइफ बैलेंस कोच’ और नार्सस‍िस्ट‍िक एब्यूज विक्ट‍िम्स के पर्सनल कोच तक हैं. आइए जानते हैं इनकी बाढ़ आने के पीछे की क्या वजहें हैं.

Coaching for every emotion now (Photo by AI)