CBSE ने निकाली बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए बेहतरीन मौका

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए CBSE ने 124 पदों पर भर्ती निकाली है. इस पद पर 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर इस शानदार मौके का फायदा उठा सकते हैं.

cbse ने 124 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है. (Photo: pixabay )
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीवारों के लिए CBSE बड़ा मौका लेकर आया है. इस पद पर 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कुल 124 पदों में कुल ग्रुप A, B और C के अलग-अलग पोस्ट के लिए ये बेहद शानदार मौका है. 

खास बात ये है कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएट्स के लिए भी कई बेहतरीन मौके हैं. इस पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 22 दिसंबर को समाप्त हो जाएंगी.

इस पर आदेवन करने के लिए अभी भी आपके पास कुल 20 दिन का समय है.       

किन-किन पदों पर हो रही हैं भर्तियां?   

CBSE के जिन पदों पर भर्ती हो रही हैं उनमें सहायक सचिव के 8 पद, सहायक प्रोफेसर और सहायक निदेशक के कई ब्रांच पर कुल 27 पदों पर भर्ती निकाली गई है. लेखा अधिकारी के लिए 2 पदों पर भर्ती निकाली है. साथ ही ग्रुप B में मौजूद अधीक्षक के 27 पदों और जूनियर ट्रांसलेशन अधिकारी के लिए कुल 9 पद हैं. वहीं, ग्रुप C में जूनियर अकाउंटेंट के लिए 16 और जूनियर असिस्टेंट के लिए 35 पद पर भर्ती निकली है.

क्या है आवेदन के लिए योग्यता?

इस पद के लिए जो उम्मीदवार 12वीं पास कर चुके हैं, अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो जूनियर असिस्टेंट या जूनियर अकाउंटेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर की अच्छी समझ है तो आप अधीक्षक का फॉर्म भर सकते हैं. 

इंग्लिश वाले के लिए भी है अच्छा मौका

इसके साथ ही अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में MA किया है और ट्रांसलेशन का अनुभव हो तो आप जूनियर ट्रांसलेशन अधिकारी के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं.   

कितनी होनी चाहिए उम्र?

हर पद पर आवेदन करने के लिए उम्र निर्धारित की गई है. सहायक सचिव और लेखा अधिकारी के पद पर आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए. वहीं, सहायक प्रोफेसर , अधीक्षक या जूनियर ट्रांसलेशन अधिकारी पद पर आवेदन के लिए आपकी उम्र 27 साल होनी चाहिए. 

कैसे होगी परीक्षा?

इन पदों पर अपनी जगह बनाने के लिए सबसे पहले टियर-1 की परीक्षा को पास करना होगा. इसके बाद से टियर-2 मेन एग्जाम देना होगा. इसके आखिरी में इंटरव्यू या टाइपिंग का टेस्ट होगा. इसे पास करने वालों को नौकरी मिलेगी. 

फॉर्म भरने के लिए भी लगेंगे पैसे?

ग्रुप A के लिए जनरल, ओबीसी और EWS वालों को   
इन पदों पर आवेदन करने के लिए 1750 रुपये देने होंगे. बाकी बची हुए कैटेगरी और महिलाओं को केवल 250 रुपये की राशि देनी होगी. वहीं, ग्रुप B और C के लिए जनरल, ओबीसी और EWS को 1050 रुपये देने होंगे और अन्य लोगों के लिए 250 रुपये देने होंगे.        

यहां पर भर सकते हैं फॉर्म 

इन पदों के लिए आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इसकी आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2025 है. आप आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर आनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. 

