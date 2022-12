BPSC Head Teacher New Exam Date: अब 18 दिसंबर को नहीं, इस दिन होगी बिहार हेड टीचर भर्ती परीक्षा, जानें वजह

BPSC Head Teacher New Exam Date Out at bpsc.bih.nic.in: BPSC ने शिक्षा विभाग, सरकार के तहत प्राइमरी स्कूलों में हेड टीचर पद पर 40 हजार से ज्यादा वैकेंसी के लिए भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है. आयोग ने नोटिस जारी कर नई एग्जाम डेट और परीक्षा स्थगित करने की वजह बताई है.

