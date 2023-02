BPSC 68th Prelims Answer Key 2023: जारी हुई बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स आंसर-की, जानिए रिजल्ट कब?

BPSC 68th Prelims Answer Key 2023: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी (BPSCAnswer Key) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार 12 फरवरी 2023 को आयोजित हुई प्रीलिम्स परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग की आयोग (बीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

अभ्यर्थी स्पीड पोस्ट के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी, 15, नहरू पथ (बेली रोड), पटना 800 001 को 28 फरवरी शाम 5 बजे तक आपत्तियां भेज सकते हैं. सामान्य अध्ययन विषय की बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को राज्य भर के 38 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

BPSC 68th Prelims Result Date: कब जारी हो सकता है रिजल्ट

प्रीलिम्स आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स रिजल्ट जारी किया जाएगा. आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है. आयोग को निस्तारण में अमूमन तीन से चार दिन का समय लगता है. इस लिहाज से बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह में जारी हो सकते हैं. हालांकि बीपीएससी ने अभी रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

BPSC 68th Prelims 2023 Answer Key: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

स्टेप 1: सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Invitation of Objection to Answers of 68th Combined (Preliminary) Competitive Examination held on 12/02/2023. Provisional Answer Keys: General Studies – Booklet Series A, B, C, D' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर पीडीएफ खुल जाएगी.

स्टेप 4: आंसर-की चेक और डाउनलोड करें.

स्टेप 5: आगे के लिए उत्तर कुंजी की हार्ड कॉपी लेकर अपने पास रख लें.

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में क्वालिफाई होंगे, उन्हें मेन्स के लिए बुलाया जाएगा. हालांकि आयोग ने अभी मेन्स एग्जाम डेट (BPSC 68th Mains Exam Date) की घोषणा नहीं की है. ताजा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें.

BPSC 68th Prelims 2023 Answer Key Download Link