ये हैं वो AI कोर्स, जिन्हें कर लिया तो बढ़ सकते हैं नौकरी लगने के चांस!

आज के समय में AI के जानकारों को कंपनियां करोड़ों का पैकेज देने को तैयार हैं. वे हर वक्त बेहतर टैलेंट की तलाश कर रहे हैं, ऐसे में इस दिशा में करियर बनाने का विचार आपके लिए काफी फायदा दे सकता है. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि Meta ने भर्ती के लिए "द लिस्ट" नाम की सूची को जारी किया है. जिसमें फेमस यूनिवर्सिटी से AI के क्षेत्र में PhD किए हुए लोग या जो पहले Open AI और गूगल Deepmind जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं, वो लोग शामिल हैं.

कैसे किया जाता है AI जॉब के लिए चुनाव?

बेहतर जॉब और मौकों के लिए नॉलेज के साथ-साथ अच्छी स्किल्स भी जरूरी होती है. इसमें बेहतर चुनाव के लिए AI के क्षेत्र में एडवांस क्वालिफिकेशन होना आपकी काफी मदद कर सकता है. इसमें PhD, रिसर्च, मैथ्स (Calculus, Algebra, Probability) में अच्छी पकड़, इसके साथ-साथ मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम डिजाइन का अनुभव होना काफी मदद करता है.

किन AI कोर्स से मिल सकेगा फायदा?

सही कोर्स का चयन करना हमेशा फायदेमंद होता है. AI के लिए आप अगर कोई कोर्स करना चाहते है, जिनसे आपको भविष्य में फायदा मिल सके तो आपको कड़ी मेहनत के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा. इसके लिए लंबी रिसर्च, गणित की अच्छी समझ काफी जरूरी होती है. अच्छी मेहनत करने से आपके लिए इससे मोटी कमाई के अवसर खुल सकते हैं.

Advertisement

AI के लिए कर सकते हैं इन कोर्स का चयन

B.Tech in Artificial Intelligence

आप 12वीं की परीक्षा के बाद यह कोर्स चुन सकते हैं, यह कोर्स 4 साल के समय अंतराल का होता है. इसे करने के लिए आपकी 12वीं कक्षा में PCM होना जरूरी होता है.

B.Sc in AI & Data Science

इस कोर्स का चयन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. ये कोर्स 3 साल के समय अंतराल का होता है. इसके लिए आपका साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी होता है.

M.Tech / M.Sc in AI

ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस कोर्स का चयन कर सकते हैं.

ये सभीकोर्स आपके करियर के लिए AI के फील्ड में दरवाजे खोलने में काफी मदद कर सकते हैं.

कई Online Courses

IIT के प्रोफेसर्स और कई जानकारों की ओर से कुछ ऑनलाइन कोर्स करवाए जा रहे हैं, जो फ्री या कम फीस वाले होने के साथ साथ घर पर ही पूरे किए जा सकते हैं. इसमें आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं.

AI के ये कोर्स मिलेंगे फ्री में

AI/ML Using Python

यह कोर्स डेटा विजुअलाइजेशन तकनीकें सिखाता है. इसके साथ-साथ इसमें लीनियर एल्जेब्रा, स्टेटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन की जानकारी दी जाती है.

Cricket Analytics with AI

यह कोर्स स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के फंडामेंटल को समझाता है. इसमें डेटा विजुअलाइजेशन तकनीक और क्रिकेट में डेटा साइंस के रियल-लाइफ एप्लिकेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है.

Advertisement

AI in Physics

इस कोर्स में मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से फिजिक्स की रियल वर्ल्ड की समस्याओं को हल करना बताया जाता है.

AI in Chemistry

इस कोर्स की मदद से आप Python जैसे टूल्स का उपयोग करके मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज का अनुमान, ड्रग डिजाइन, रिएक्शन मॉडलिंग जैसी चीजों की जानकारी जान सकते हैं.

AI in Accounting

यह कोर्स आपको Python जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग तकनीकों और कई अन्य चीजों जानकारी देता है.

जानिए AI के क्षेत्र में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी

'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025' के अनुसार डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एमआईटी कैम्ब्रिज (यूनाइटेड स्टेट्स), कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग (यूनाइटेड स्टेट्स), यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का नाम शामिल है.

इस लिस्ट में भारत की भी यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जिनकी रैंक 51 से 100 के बीच बताई है. इसमें इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और अन्य भारतीय यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----