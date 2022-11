Bank Jobs 2022: ग्रेजुएट्स के लिए इस बैंक में निकली ऑफिसर पदों पर भर्ती, 78,230 रुपये तक मिलेगा वेतन

Punjab and Sind Bank SO Recruitment 2022: बैंक में नौकरी (Bank Jobs) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Specialist Officers या SO) भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है. जो उम्मीदवार इस बैंक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

पंजाब एंड सिंध बैंक एसओ भर्ती 2022 के ऑनलाइन आवेदन आज, 05 नवंबर से शुरू हो चुके हैं. योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर 2022 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती अभियान MMGS II और MMGS III में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 50 रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया गया है. आवेदन से पहले नीचे दी गई जरूरी जानकारी को ध्यान से पढ़ें.

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए. इसके अलावा संबंधित फील्ड में तीन से पांच वर्ष तक का कार्य अनुभव भी मांगा गया है. योग्य उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक ही होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी मानदंड के अनुसार अधिकतम आयु सीमा छूट भी जाएगी. पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आयु सीमा की पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं.

आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 1003 रुपये का भुगतान करना होगा जबकि एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 177 रुपये है.

चयन प्रक्रिया

योग्य आवेदकों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

इतना मिलेगा वेतन

मैनेजर (MMGS II) पोस्ट पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 48,170-1,740/1-49,910 - 1,990/10- 69,810 रुपये तक वेतन दिया जाएगा. वहीं सीनियर मैनेजर (MMGS III): इस पोस्ट का पे स्केल 63,849-1,990/5- 73,790-2,220/2-78,230 रुपये तक होगा. इसके अलावा डीए, एचआरए समेत अन्य लागू भत्तों का लाभ दिया जाएगा.

Punjab and Sind Bank SO Recruitment 2022 Notification

अभी अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें-