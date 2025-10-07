एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भर्ती शुरू, मिलेगी एक लाख से ज्यादा की सैलेरी

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने कंसल्टेंट और जूनियर कंसल्टेंट पदों पर रिक्तियां निकाली हैं, जिनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aer पर 16 अक्टूबर 2025 की शाम साढ़े पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं.
कौन से पदों पर है रिक्तियां?
एएआई ने एयरपोर्ट सिस्टम्स में कंसल्टेंट पद पर एक और जूनियर कंसल्टेंट पद पर दो वेकेंसियां निकाली हैं. यह भर्ती दिल्ली स्थित एएआई के कॉरपोरेट हेड क्वार्टर के लिए केवल एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है.
आयु सीमा
आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 अक्टूबर 2025 तक अभ्यर्थी की अधिकतम आयु कंसल्टेंट पद के लिए 40 वर्ष और जूनियर कन्सल्टेंट पद के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि न्यूनतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है.
अनुभव और शैक्षिक योग्यता
आवेदकों के पास इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए.
इसके अलावा कंसल्टेंट पद के लिए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट/ एग्जिक्यूशन और टेंडरिंग का 5 से 8 साल का अनुभव होना चाहिए. वहीं जूनियर कंसल्टेंट पद के लिए इसी क्षेत्र में 3 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए.
कैसे होगा चयन?
पद के लिए अभ्यर्थी का चयन अनुभव और शैक्षिक योग्यता के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर होगा. इंटरव्यू के लिए चुने गए अभ्यर्थी को ईमेल भेजा जाएगा. इसके लिए उन्हें कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी.
आवेदन की प्रक्रिया
कितनी मिलेगी सैलेरी?
सभी भत्ते मिलाकर कंसल्टेंट को 1 लाख 20 हजार और जूनियर कंसल्टेंट को 1 लाख रुपए प्रतिमाह की सैलेरी मिलेगी.