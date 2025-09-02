AI का जमाना है... अपनी जॉब के हिसाब से जानिए आपको कौनसा AI कोर्स करना चाहिए

AI आज के समय काफी जरूरी होता जा रहा है, एक ओर कुछ लोग AI को खतरा समझ कर नौकरियों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसकी मदद से लाखों कमा रहे हैं. आज हम जानेंगे कि कैसे आप भी नौकरी में AI का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से अपने कामों को में आसानी पा सकते हैं?

AI कैसे सीखता है?

बताया जाता है कि जिस प्रकार इंसान अपने जीवन की गलतियों और अनुभव से सीखता है, वैसे ही AI मॉडल डाटा से सीखता है. जिस तरीके से एक इंसान अनुभव बढ़ने के साथ बेहतर होता जाता है, वैसे ही AI भी अधिक डाटा के साथ अच्छे से काम कर सकता है.

नौकरी के हिसाब से चुन सकते हैं AI कोर्स

बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग

आप अगर बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग फिल्ड से हैं तो आप AI for Finance, Data Analysis with Python, Machine Learning for Finance जैसे कोर्स चुन सकते हैं.

मीडिया, पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन

आप मीडिया, पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन फिल्ड के लिए AI in Journalism, Generative AI for Content Creators, ChatGPT Prompt Engineering जैसे कोर्स चुन सकते हैं.

हेल्थकेयर (डॉक्टर, नर्स, फार्मा प्रोफेशनल)

आप अगर हेल्थकेयर फिल्ड से हैं तो AI in Healthcare, Data Science for Healthcare, Deep Learning for Medical Imaging जैसे कोर्स चुन सकते हैं.

टीचिंग फिल्ड

टीचिंग फिल्ड के लिए आप AI in Education, Google for Education AI Tools जैसे कोर्स चुन सकते हैं.

मार्केटिंग, सेल्स और बिज़नेस

मार्केटिंग, सेल्स और बिज़नेस फिल्ड के लिए आप AI in Digital Marketing, Data-Driven Marketing with AI, HubSpot AI Marketing जैसे कोर्स चुन सकते हैं.

मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन

आप मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन फिल्ड के लिए AI for Supply Chain, Industrial AI, AI in Operations जैसे कोर्स चुन सकते हैं.

आईटी और टेक्निकल फिल्ड

आप अगर आईटी और टेक्निकल फिल्ड से संबंधित कोर्स देख रहे हैं तो आप Machine Learning Specialization, Generative AI with LLMs, AI Programming with Python जैसे कोर्स चुन सकते हैं.

क्रिएटिव प्रोफेशन (डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, वीडियो एडिटर)

क्रिएटिव फिल्ड के लिए आप AI for Creative Professionals, Canva AI Tools, RunwayML & MidJourney Masterclass जैसे कोर्स को चुन सकते हैं.

कौन-सी नौकरियों पर बढ़ा है AI से ज्यादा खतरा?

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार AI का सबसे ज्यादा असर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर पड़ा है. काफी ज्यादा संख्या में डेवलपर अब AI असिसटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. GitHub Copilot जैसे टूल्स, कोड का अध्ययन करते हैं और खुद ही प्रोग्राम लिख लेते हैं.

कस्टमर सपोर्ट

कस्टमर सपोर्ट में भी AI का काफी बड़ा असर देखने को मिला है. IBM के हिसाब से AI कॉल, ई-मेल और टिकट के डाटा का इस्तेमाल करके रिस्पोंस को बढ़ाता है और इसकी वजह से 23.5% का लागत में भी कमी आती है.

फाइनेंस

फाइनेंस भी बड़े पैमाने पर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल एलगोरिथम ट्रेडिंग के लिए करता है. इस क्षेत्र में भी AI का काफी बड़ा असर देखने को मिलता है.

AI को कैसे अपनाएं?

अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको AI को अपनाने की जरूरत पड़ सकती है. नौकरी चाहने वालों के लिए, यह काफी जरूरी है कि केवल ट्रेडिशनल करियर पर ध्यान देने की जगह ऐसी रोल की तलाश करें जो एक से ज्यादा करियर को आपस में जोड़ते हों.

ऐसे रोल जो ह्यूमन जजमेंट को AI की ताकत के साथ जोड़ते हों, या जो टेकनिकल सिस्टम और बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से उचित माने जाते हों.

यह सोचने की जगह कि आपने अब तक क्या कुछ किया है, यह पहचानें कि आप क्या नया सीख सकते हैं, समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं, नए सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं.

AI अपनाने वाली कंपनियों से सीखें

लगभग हर AI कंपनी के सामने ये चेलेंज होता है कि वह कैसे पुरानी तकनीकों के सामने नई चीज लाकर काम को आसान बना सकती है.

AI अपनाने वाली कंपनियां अक्सर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में नए रोल ऑफर करती है, इनसे सीखना और ऐसे अवसर खोजना आपके करियर में मदद कर सकते हैं.

अपने काम को AI से जोड़ना सीखें

अगर आप AI का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकते है और आप अपने नॉलेज और AI स्किल दोनों का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.



