UP DElEd 2022: कल से शुरू होंगे यूपी डीएलएड एडमिशन, स्टेट रैंक लिस्ट और शेड्यूल जारी, यहां करें चेक

UP D.El.Ed 2022 State Rank List and Admission Schedule: परीक्षा नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने एलिमेंट्री एजुकेशन में यूपी डिप्लोमा (UP D.El.Ed) की रैंक लिस्ट जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर अपनी रैंक लिस्ट (UP DElEd Rank List) चेक कर सकते हैं. यूपी डीएलएड रैंक लिस्ट के साथ काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. यूपी डीएलएड के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया 05 अगस्त 2022 से शुरू होगी. उम्मीदवारों को रैंक वाइज ऑनलाइन अप्लाई करना होगा.

यूपी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन यानी यूपी डीएलएड ट्रेनिंग 2022 के ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पांच चरणों में होगी. पहला चरण 5 से 7 अगस्त 2022 चलेगा, दूसरा चरण 8 से 10 अगस्त 2022 और तीसरा 11 से 16 अगस्त तक चलेगा. हर चरण के बाद अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी जबकि 11 से 22 अगस्त तक अलॉट हुए संस्थान में दाखिला लेना होगा. चौथे चरण में संस्थान द्वारा एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों की ऑनलाइन रिपोर्ट या लॉक करने की लास्ट डेट 23 अगस्त 2022 होगी. वहीं पांचवे और आखिरी चरण में 14 सितंबर से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. पूरा शेड्यूल चेक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-

How to Check UP D.El.Ed 2022 State Rank List: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर 'UP D.El.Ed' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नीचे स्कॉल करें और स्टेट रैंक ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स दर्ज करें.

स्टेप 5: यूपी डीएलएड रैंक लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 6: इसे चेक और डाउनलोड करके आगे के लिए प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

1 से 20,000 रैंक वाले उम्मीदवारों को 5 से 7 अगस्त तक, 20,001 से 50,000 रैंक वालों को 8 से 10 अगस्त तक और 50,001 से 1,70,107 तक रैंक वाले उम्मीदवारों को 11 से 16 अगस्त तक संस्थान का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. हर चरण के बाद यानी 8 अगस्त, 11 अगस्त और 17 अगस्त 2022 को संस्थान अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

UP D.El.Ed 2022 State Rank List

UP D.El.Ed 2022 Admission Schedule