UP BEd Admit Card 2022: इस Direct link से डाउनलोड करें यूपी बीएड जेईई का एडमिट कार्ड, देखें एग्जाम डेट

UP BEd JEE Admit Card 2022, Exam Date: उत्तर प्रदेश बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (UP JEE B.Ed. 2022) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए यूपी बीएड जेईई 2022 का फॉर्म भरा था, वे अब यूपी बीएड की आधिकारिक वेबसाइट upbed2022.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UPBEd 2022 Admit Card) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपी जेईई बीएड परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसके रिजल्ट (UP B.Ed. JEE Result 2022) 05 अगस्त 2022 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है. एंट्रेंस एग्जाम में पास होने वाले छात्रों की काउंसिलिंग 10 अगस्त से शुरू होगी और 25 अगस्त तक आयोजित की जाएगी. वहीं, बीएड 2022 का रेगुलर सीजन 29 अगस्त 2022 से शुरू होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UP JEE B.Ed. Admit Card 2022: जानें कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी बीएड की आधिकारिक वेबसाइट upbed2022.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'UP B.Ed. candidates log in' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां अपना लॉग इन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें.

स्टेप 4: आपका यूपी बीएड एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

UP BEd Admit Card 2022 Download link

यूपी जेईई बीएड एग्जाम पैटर्न

यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे. दोनों पेपर कुल मिलाकर 400 मार्क्स के होंगे और दोनों पेपर्स में 100-100 सवाल होंगे और प्रत्‍येक सवाल 2 नंबर का होगा. ध्यान रहे परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के तौर पर एक तिहाई (1/3) अंक काटे जाएंगे.

बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 75 जिलों के 1400 से अधिक केंद्रों पर किया जाएगा. इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 20 मई को बंद हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड 6 लाख 67 हजार 456 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें 2,95,095 पुरुष और 3,72,360 महिला उम्मीदवार शामिल हैं.