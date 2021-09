UP BEd Counselling 2021: लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन, UP BEd Counselling 2021 आज 17 सितंबर से शुरू कर दी है. काउंसलिंग कुल 4 चरणों में होगी जिसका पहला चरण आज से शुरू होगा. UP BEd JEE Counselling के लिए उम्‍मीदवारों को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर रजिस्‍ट्रेशन भी करना होगा. योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार 20 सितंबर तक राउंड 1 काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्‍ट्रेशन करा सकेंगे.

केवल वे उम्मीदवार जिनकी रैंक 1 से 75000 के भीतर है, वे राउंड 1 काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो सकेंगे. यूनिवर्सिटी 25 सितंबर को चरण 1 के लिए सीट अलॉटमेंट लिस्‍ट जारी करेगा. उम्मीदवारों को अपनी सीटें लॉक करनी होंगी और 26 से 28 सितंबर तक लागू शुल्क का भुगतान करना होगा. रांउड 1 काउंसलिंग के लिए रजिस्‍ट्रेशन करने के लिए उम्‍मीदवार दिए गए स्‍टेप्‍स को फॉलो करें.

UP BEd JEE Counselling 2021: ऐसे करें रजिस्‍ट्रेशन

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: होमपेज पर JEE BEd 2021-23 काउंसलिंग के लिंक पर जाएं.

स्‍टेप 3: अब काउंसलिंग लॉगिन पर क्लिक करें और लॉगिन पेज पर जाएं.

स्‍टेप 4: अपने क्रेडेंशियल्‍स दर्ज करें और लॉगिन कर एप्लिकेशन पेज पर जाएं.

स्‍टेप 5: एप्लिकेशन फॉर्म भरें और फीस जमा करें.

स्‍टेप 6: जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स अपलोड करें और सब्मिट कर दें.

काउंसलिंग के लिए आवेदन शुल्‍क 5750 रुपये है जिसमें एडवांस कॉलेज फीस भी शामिल है. यदि उम्‍मीदवार को कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो उसे उसके रजिस्‍टर्ड अकाउंट नंबर में फीस रीफंड कर दी जाएगी. बता दें कि भर्ती परीक्षा 06 अगस्त को आयोजित हुई थी जिसमें 5 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. काउंसलिंग के संबंध में कोई भी अन्‍य जानकारी पाने के लिए उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें.

अभी रजिस्‍ट्रेशन करने के लिए यहां क्लिक करें