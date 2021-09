UP School, College Closed: राज्य में भारी बारिश के खतरे को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के स्कूल और कॉलेज दो दिन, यानी 17 और 18 सितंबर को बंद कर दिए गए हैं. राज्य सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है क्योंकि कई सड़कों और क्षेत्रों में भारी जलभराव है. इसे देखते हुए राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थान लगातार तीन दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रखे जाएंगे.

#UPDATE | The schools and colleges in the state will remain closed for the next two days.