UP B.Ed Online Counselling 2020 Registration @lkouniv.ac.in: UP B.Ed ऑनलाइन काउंसलिंग 2020 के लिए रजिस्‍ट्रेशन का प्रोसेस आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर शुरू हो गया है. ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए लॉगिन करने का लिंक वेबसाइट पर लाइव हो गया है. लखनऊ विश्वविद्यालय UP JEE BEd 2020 रिजल्‍ट के आधार पर UP BEd एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित कर रहा है. जिन उम्मीदवारों को 1 से 50,000 तक की JEE B.Ed रैंक मिली है, उन्हें आज से रजिस्‍ट्रेशन करना जरूरी है.

देखें: आजतक LIVE TV

रजिस्‍ट्रेशन करने के लिए उम्‍मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट lkouniv.ac.in पर दिए गए ऑनलाइन काउंसलिंग लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके लिए उम्मीदवारों को फीस का भुगतान भी करना होगा. शुल्क के रूप में 5750 रुपए जमा करने होंगे जिसमें 5000 रुपए एडवांस कॉलेज फीस होगी. रजिस्‍ट्रेशन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार च्‍वाइस फिलिंग करनी होगी. भरे गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और एक बार लॉक किए जाने के बाद चेंज नहीं किया जा सकेगा. साथ ही, उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में अधिक से अधिक विकल्प भरने होंगे.

बाद में भरी गई पसंद और स्‍टेट रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को कॉलेज अलॉट किए जाएंगे. सीट अलॉटमेंट रिजल्‍ट निर्धारित डेट पर ही जारी किए जाएंगे. यदि कैंडिडेट्स अपने अलॉटमेंट से खुश हैं तो वे प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड कर करेंगे. उम्मीदवारों को कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड के तीन दिनों के भीतर शुल्क की राशि का भुगतान करना होगा.

अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को अपने ओर‍िजिनल डॉक्‍यूमेंट्स के साथ अलॉटेज कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा. उम्मीदवारों के पास कंफर्मेशन लेटर के साथ कॉलेज को रिपोर्ट करने के लिए तीन दिन होंगे. एडमिशन की पुष्टि करने के लिए डॉक्‍यूमेंट्स को कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा सत्यापित किया जाएगा.

ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्‍ट्रेशन करने के लिए यहां क्लिक करें

ये भी पढ़ें