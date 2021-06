NEET UG 2021: एप्लिकेशन फॉर्म का इंतजार जारी, छात्रों ने अब उठाई ये मांग

NTA NEET UG 2021: मेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आयोजित NEET UG एग्‍जाम को लेकर छात्रों में संशय बरकरार है. NEET UG 2021 परीक्षा 01 अगस्‍त को आयोजित की जानी है मगर अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर एग्‍जाम के एप्लिकेशन फॉर्म जारी नहीं किए गए हैं. NTA ने अभी तक JEE Main 2021 एग्‍जाम के बचे हुए सेशंस की डेट भी जारी नहीं की है.

छात्रों ने अब सोशल मीडिया पर परीक्षा अक्‍टूबर तक स्‍थगित करने की मांग उठाई है. स्‍टूडेंट्स #PostponeNEETUGtillOctober हैशटैग के साथ एग्‍जाम को अक्‍टूबर तक के लिए स्‍थगित करने की मांग उठा रहे हैं. कैंडिडेट्स का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी केवल कमजोर पड़ी है. ऐसे में वे मानसिक रूप से एग्‍जाम के लिए तैयार नहीं हैं.

NEET has the largest amount of candidates appearing for it and their are no multiple attempts. Plus pvt med college fees is ten times that of any engineering or law college. We should get a fair shot and a postponement at least.#PostponeNEETUGtillOctober #postponeneetUG2021