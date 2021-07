NTA NEET PG 2021 Exam Date: पोस्‍टग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) की नई एग्‍जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, NEET PG 2021 अब 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी. परीक्षा पहले जनवरी में होनी थी, लेकिन इसे अप्रैल और फिर अगस्त तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया था.

We have decided to conduct #NEET Postgraduate exam on 11th September, 2021.



My best wishes to young medical aspirants!