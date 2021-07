NTA NEET 2021: नीट परीक्षा 13 भाषाओं में होगी आयोजित, कुवैत में खुला एग्जाम सेंटर

NEET Exam 2021: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET(UG) 2021 अब 13 भाषाओं में आयोजित होगी. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में भारतीय छात्रों की सुविधा के लिए NEET का कुवैत में एक नया एग्जाम सेंटर खोला गया है.

NEET(UG) 2021 परीक्षा पहली बार 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. जिसमें पंजाबी तथा मलयाली भाषा को जोड़ा गया है. शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि NEET(UG) परीक्षा अब हिंदी, पंजाबी, असमी, बंगाली, ओड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, उर्दू और अंग्रेजी में परीक्षा आयोजित की जाएगी.

The NEET(UG) 2021 will be for the first time conducted in 13 languages with new addition of Punjabi & Malayalam. The languages now being offered are Hindi, Punjabi, Assamese, Bengali, Odia, Gujarati, Marathi, Telugu, Malayalam, Kannada, Tamil, Urdu and English.