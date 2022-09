NEET UG Answer Key 2022: ऐसे दर्ज करें नीट यूजी आंसर-की पर आपत्ति, जानें फीस और कब आएगा रिजल्ट

NEET UG Answer Key 2022: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 31 अगस्त को NEET UG 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी (NEET UG 2022 Provisional Answer Key) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार 17 जुलाई 2022 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा में बैठे थे, वे अब एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए ने आंसर-की के साथ OMR आंसर शीट और रिकॉर्ड रिस्पोंस शीट भी जारी की है.

एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, "अगर किसी उम्मीदवार की चुनौती सही पाई जाती है, तो उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा और उसके अनुसार सभी उम्मीदवारों के जवाब में लागू किया जाएगा. उम्मीदवारों द्वारा की गई चुनौतियों का सत्यापन विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा किया जाएगा. आधारित संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी पर, परिणाम तैयार और घोषित किया जाएगा."

02 सितंबर तक दर्ज करें आपत्ति

जिन उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति है, वे अपनी प्रतिक्रिया NTA को neet.nta.nic.in पर भेज सकते हैं. आपत्ति दर्ज करने की आखिरी मौका 02 सितंबर 2022 रात 11:50 बजे तक है. इसके अलावा, रिकॉर्डेड रिस्पोंस शीट पर भी आपत्तियां उठाने की आखिरी तारीख भी 02 सितंबर है.

आवेदन शुल्क

जारी नोटिस के मुताबिक, आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक चैलेंज और रिकॉर्डेड रिस्पोंस चैलेंज, दोनों की मामलों में प्रति प्रश्न के साथ 200 रुपये (गैर-वापसी) फीस जमा करनी होगी. प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/पेटीएम के माध्यम से 02 सितंबर 2022 तक (रात 11:50 बजे तक) किया जा सकता है. प्रोसेसिंग फीस के बिना किसी भी चुनौती पर विचार नहीं किया जाएगा.

How To Raise Objection on NEET UG 2022 Answer Key: देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'NEET UG answer key challenge' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: बुकलेट कोड सेलेक्ट करें.

स्टेप 4: अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्टेप 5: आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म भरें.

स्टेप 6: फीस जमा करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 7: नीट आंसर-की चैलेंज रिसीप्ट डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

कब जारी हो सकता है नीट यूजी रिजल्ट

आपत्ति विंडो बंद होने के बाद, फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी. एनटीए ने पहले सूचित किया था कि नीट यूजी 2022 का परिणाम 7 सितंबर तक घोषित किया जाएगा. उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

