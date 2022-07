NEET MDS 2022 Scorecard: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे नीट एमडीएस स्कोरकार्ड, आज हो सकता है जारी

NEET MDS 2022 Scorecard Download link to be active soon at nbe.edu.in: नीट एमडीएस एग्जाम 02 मई को आयोजित किया था और परिणाम 27 मई 2022 को घोषित कर दिया था. एनबीई अब जल्द ही नीट एमडीएस का स्कोरकार्ड जारी कर सकता है. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

