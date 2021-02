Karnataka CET 2021 Date: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्रोफेश्‍नल कोर्सेज़ के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) की डेट्स जारी कर दी गई हैं. राज्‍य के उपमुख्‍यमंत्री सी एन अश्‍वनाथ नारायण ने शनिवार 20 फरवरी को एग्‍जाम डेट्स की घोषणा की. इस वर्ष राज्‍य में CET परीक्षा 07 और 08 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी.

अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एग्‍जाम डेट्स की घोषण करते हुए उच्‍च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों द्वारा आयोजित CET परीक्षा के कार्यक्रम को देखते हुए तारीखों को अंतिम रूप दिया गया है. इसके अलावा कर्नाटक में दूसरे वर्ष की पीयूसी परीक्षाओं के टाइम टेबल और CBSE के टाइम टेबल का भी ध्‍यान रखा गया है. मंत्री ने ट्विटर के माध्‍यम से भी एग्‍जाम डेट्स की जानकारी साझा की है.

📢#KCET examinations for professional courses will be taking place on 7 and 8 July 2021 in the following manner:



July 7 - Biology, Mathematics

July 8 - Physics, Chemistry



The examinations for the Horanadu and Gadinadu Kannadiga students will be conducted on 9 July 2021.



